"Le collège (des commissaires) a décidé de lancer une procédure d'infraction en envoyant une lettre de mise en demeure" aux autorités polonaises, a déclaré le commissaire européen au Commerce, Valdis Dombrovskis lors d'un point de presse.

L'exécutif européen a décidé de sévir malgré l'annonce vendredi par le président polonais Andrzej Duda d'un amendement modifiant partiellement la loi instaurant cette commission spéciale, à l'approche des élections législatives de l'automne.

Cette instance est accusée de cibler le chef de la principale formation de l'opposition, Plateforme civique (PO), Donald Tusk, ancien Premier ministre polonais et ex-président du Conseil européen, bête noire du parti populiste conservateur Droit et Justice (PiS) au pouvoir.

La Commission européenne et les États-Unis avaient exprimé leur "préoccupation" la semaine dernière à propos de la création de cette instance, le département d'État estimant qu'elle "pourrait être utilisée de manière abusive pour interférer avec des élections libres et équitables en Pologne".

Le commissaire européen à la Justice Didier Reynders avait adressé une lettre au gouvernement polonais pour lui faire part de ses inquiétudes de voir un "organe administratif capable d'empêcher des individus d'accéder à des fonctions officielles".

En Pologne, cette commission a été qualifiée d'"anticonstitutionnelle" et "stalinienne" par l'opposition et nombre de juristes, et son amendement par le président Duda a été accueilli avec réserve et sarcasme.

Une porte-parole de la Commission européenne a précisé que la lettre de mise en demeure serait envoyée jeudi aux autorités polonaises.

Varsovie est en conflit ouvert avec l'UE à propos des questions d'État de droit.

La Commission européenne a déjà lancé plusieurs procédures d'infraction contre la Pologne à propos de réformes du système judiciaire accusées de saper l'indépendance des juges, qui ont valu à Varsovie des condamnations par la justice européenne, la dernière datant de lundi.

Les autorités polonaises ont été condamnées à quelque 556 millions d'euros de pénalités pour ne pas avoir respecté une décision de la CJUE à ce sujet.