L'étrange comportement de l'assaillant d'Annecy: "Ça fait deux mois que ce gars vient s’asseoir sur un banc tous les jours, habillé en noir"

L'auteur présumé est un homme né en 1991 de nationalité syrienne, Abdalmasih H., qui a vécu pendant dix ans en Suède où il a obtenu le statut de réfugié.

Nos confrères français du Dauphiné ont interrogé une personne qui a fait d'étranges révélations au sujet de l'assaillant. Cet employé des pontons au bord du lac d’Annecy a confié que l'individu venait chaque jour depuis environ deux mois s'asseoir à proximité des lieux de l'attaque de ce jeudi. "Ça fait deux mois que ce gars vient s’asseoir sur un banc tous les jours, habillé en noir, sac à dos noir, lunettes noires, barbu. Il avait toujours une bouteille d’eau avec du liquide jaune dedans. Il ne parlait pas." La source ajoute toutefois que jamais cet individu n'avait montré des signes d'agressivité.

Des témoins des faits racontent

Un témoin de l'attaque s'est confié au média France Bleu Pays de Savoie et a donné des indications sur le comportement du suspect. "On a vu une personne attaquer des enfants dans des jeux, des petits, manifestement c'était sa cible", déclare-t-il. "Après des personnes ont essayé de l'effrayer, il s'est éloigné et la police est intervenue. Il parlait anglais. Au début, on a tous cru que c'était une mise en scène, mais avec les cris des gens, on se rend compte que c'est la réalité, le gars était confus."

Anthony Le Tallec, ancien joueur de football professionnel, faisait son jogging au moment des faits. Il a détaillé ce qu'il a vu dans une story Instagram. "Je courais au bord du lac, et je vois tout d'un coup des dizaines de personnes qui courent dans le sens contraire. (...) Il y a une maman qui me dit 'courez, courez! Il y a quelqu'un qui poignarde tout le monde tout au long du lac, il a poignardé des enfants, courez !'", a-t-il déclaré. Avant d'ajouer: "Je continue et je le vois qui arrive en face de moi, sur l'herbe. Je vois des flics qui sont à cinq, dix mètres derrière lui (...). Il arrive vers moi, donc je m'écarte. Et je vois qu'il fonce tout droit vers des papys et mamies, et là il attaque le papy, il le poignarde une fois", poursuit-il. "Il attaque une fois deux fois, et là ils commencent à tirer, donc là ils tirent devant moi, sur la personne, donc il tombe à terre (...). Moi je continue ma course, et je vois des enfants par terre, très malheureux, des enfants touchés", a-t-il témoigné.

