Qui est Vittoria de Savoie, l'héritière au trône d'Italie et fille d’Emmanuel-Filibert de Savoie?

Héritière du trône d’Italie depuis que son grand-père, le “roi” Victor-Emmanuel de Savoie a abrogé en 2020 la loi salique qui interdisait aux femmes de régner sur l’Italie, à seulement 19 ans Vittoria de Savoie deviendra la première princesse savoyarde à la tête de la dynastie après l’abdication de son père. Même si nos amis italiens ne sont plus sous le règne d’un Roi depuis 1946, la famille royale continue par tradition de désigner des héritiers au trône.

Que sait-on de la jolie mannequin et influence ? Vittoria est décrite par son père comme une femme digne du rôle qui, avec son abdication, lui sera confié. Elle a étudié l’histoire de l’art et la science politique en Grande-Bretagne, et qu’elle est “sensible et intelligente, ouverte”. Soucieuse de l’environnement qui l’entoure, elle est notamment partie avec la Croix-Rouge pour apporter de l’aide sur place lorsque la guerre a éclaté en Ukraine.

En 2020, dans une interview donnée au New York Times à l’occasion de son nouveau titre décernée par son grand-père, la princesse de Carignan et marquise d’Ivrée décrivait l’Italie comme un pays “peu progressiste mais qui pourrait s’habituer à l’idée d’une reine”. Endossant un rôle symbolique de représentation, elle remplissait ses fonctions royales pour la première fois en mars 2023, assistant à une messe commémorant les quarante ans de la mort du dernier roi d’Italie, Humbert II de Savoie, son arrière-grand-père, en l’abbaye d’Hautecombe. On l’apercevait également aux côtés de sa mère aux obsèques du pape Benoît XVI en janvier dernier.