Des enfants attaqués au couteau à Annecy: plusieurs blessés dont trois graves, l'arrestation du suspect a été filmée (VIDEO)

Au moins sept personnes, dont six enfants, ont été blessées, selon un dernier bilan. Deux enfants et un adulte sont dans un état critique. Il s'agirait d'enfants âgés d'environ trois ans et qui sont en maternelle. Selon Le Figaro, le suspect serait inconnu des services de police. Des médias français annoncent qu'il s'agit d'Abdalmasih H., âgé de 32 ans, un réfugié Syrien entré légalement sur le sol français. Il aurait fait une demande d'asile en novembre dernier. Les images de l'arrestation, prises par un témoin, ont été diffusées sur les réseaux sociaux.

De nombreux secouristes, policiers et militaires sont sur place.

Des témoins racontent

Un témoin de la scène s'est confié au média France Bleu Pays de Savoie, et a donné des indications sur le comportement du suspect. "On a vu une personne attaquer des enfants dans des jeux, des petits, manifestement c'était sa cible", déclare-t-il. "Après des personnes ont essayé de l'effrayer, il s'est éloigné et la police est intervenue. Il parlait anglais. Au début, on a tous cru que c'était une mise en scène, mais avec les cris des gens, on se rend compte que c'est la réalité, le gars était confus."

Les politiques réagissent, Borne et Darmanin vont se rendre sur place

Le président Emmanuel Macron a réagi à l'attaque en fin de matinée. "Attaque d’une lâcheté absolue ce matin dans un parc à Annecy. Des enfants et un adulte sont entre la vie et la mort. La Nation est sous le choc. Nos pensées les accompagnent ainsi que leurs familles et les secours mobilisés", a-t-il déclaré.

"Plusieurs personnes dont des enfants ont été blessés par un individu armé d’un couteau dans un square à Annecy. L’individu a été interpellé grâce à l’intervention très rapide des forces de l’ordre", avait indiqué plus tôt le ministre français de l'Intérieur Gérald Darmanin. La Première ministre Élisabeth Borne va se rendre sur place, tout comme Darmanin d'ailleurs.

Suite à cette attaque au couteau, une minute de silence a été observée au sein de l'Assemblée nationale.