Les images de l’énorme incendie qui a ravagé plusieurs entreprises aux Pays-Bas (VIDÉO)

Un immense incendie s’est déclaré vendredi soir, vers 21h30, dans plusieurs locaux commerciaux à Ter Aar (Hollande méridionale) aux Pays-Bas. Le feu s’est déclaré dans un magasin de bois situé dans un parc d’activités de la Hertog van Beijerenstraat, et s’est ensuite propagé à d’autres bâtiments. De nombreuses explosions ont été entendues. Selon les services de secours, il s’agirait de bouteilles de gaz. Sur les réseaux sociaux, on peut voir des photos des nuages noirs prises à Noordwijk, Zoetermeer, Gouda, Haarlem et Amsterdam.