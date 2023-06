Boris Johnson démissionne en créant le chaos

Cette décision découle de sa lecture - avant publication - du rapport le concernant rédigé par le comité de la Chambre des communes sur les privilèges. A ses yeux, ses membres "n’ont toujours pas apporté la moindre preuve que j’ai sciemment ou imprudemment induit les Communes en erreur" à propos du non-respect des règles lors des apéritifs organisés au 10 Downing Street pendant la pandémie de Covid-19. Lors de son témoignage courant mars, Boris Johnson avait assuré ne jamais avoir menti. Preuve, à ses yeux implacable: quasiment toutes les photos de ces événements illégaux publiées dans la presse avaient été prises par… son propre photographe officiel. Argument similaire à propos de la tenue de son anniversaire surprise, pour laquelle lui et l’actuel Premier ministre Rishi Sunak avaient reçu une amende de la part de la police: son service de presse en avait immédiatement parlé au Times qui avait publié dès le lendemain un article sur le sujet. Sans que personne ne s’en émeuve à l’époque… et ce jusqu’au début des révélations.

Les conclusions du comité parlementaire montreraient néanmoins qu’"ils sont déterminés à utiliser les procédures engagées contre moi pour me chasser du Parlement", selon M. Johnson. La réalité est plus complexe: sanctionné, l’ancien Premier ministre aurait été forcé de passer par une élection pour demeurer député de sa circonscription, avec la forte probabilité de perdre une élection pour la première fois depuis son entrée à la Chambre des communes en 2001.

"Sa carrière politique est terminée"

Faut-il désormais parler au passé de l’homme politique Boris Johnson? Même s'il a indiqué dans sa lettre de démission publiée vendredi soir ne pas écarter l’éventualité d’un retour au Parlement, "sa carrière politique est terminée", estime John Curtice, professeur de sciences politiques à l’université de Strathclyde. "Surtout qu’un récent sondage a révélé que 85% des Britanniques estiment qu’il a menti à propos du Partygate. Il n’est en effet jamais parvenu à les convaincre du contraire." Retourner aux Communes n’est financièrement plus une nécessité pour l’ancien Premier ministre. Il a engrangé 5,5 millions d’euros pour des discours passés ou à venir et la sortie de son autobiographie, ce qui lui a permis d’acquérir le mois dernier une demeure à proximité d’Oxford pour 4,4 millions d’euros.

Passionné de politique, il n’est pourtant pas exclu qu’il tente de se faire réélire aux Communes dans une circonscription plus sûre lors de l’élection générale prévue l’an prochain ou au cours des prochaines années dans le cadre d’élections partielles. Si la direction de son parti l’y autorise.

Dans sa lettre, Boris Johnson enjoint en effet les siens à ne "pas avoir peur d’être un gouvernement conservateur digne de ce nom". Sans le nommer, il critique ainsi durement son successeur Rishi Sunak, coupable de ne pas respecter le programme qui a permis aux conservateurs d’obtenir en 2019 "la plus grande majorité depuis quarante ans". Concrètement, son successeur ne rechercherait pas un accord de libre-échange avec les Etats-Unis, ne favoriserait pas la construction de logements, n’améliorerait pas la protection des animaux et n’éliminerait pas assez massivement les directives de l’Union européenne devenues lois. Un verdict sévère auquel son parti sera rapidement confronté: deux députés proches de M. Johnson ont également démissionné "avec effet immédiat", ce qui forcera les Tories à défendre trois sièges de députés au cours du mois à venir.

Une affaire qui laissera des traces

Même si plusieurs députés travaillistes se sont félicités de sa démission sur leur compte Twitter - la qualifiant de "bon débarras !", le parti travailliste ne sort pas grandi de cette affaire. Les critiques de l’ancien Premier ministre contre les membres du comité et en particulier contre sa présidente, la travailliste Harriet Harman, accusée de "parti pris flagrant", devraient raviver les doutes de nombreux électeurs travaillistes Brexiters, qui apprécient toujours l’ancien Premier ministre. Les élections locales du mois de mai avaient montré qu’une grande majorité d’entre eux étaient revenus vers leur parti originel après avoir massivement voté en faveur des conservateurs de Boris Johnson lors de l’élection générale de 2019.

La lettre acerbe de Boris Johnson aura des effets négatifs plus larges. Il a en effet qualifié le comité parlementaire de "cour kangourou", dont l’"objectif, depuis le début, était de me déclarer coupable, quels que soient les faits". Il l’a accusé d’avoir "utilisé ses pouvoirs pour éliminer quelqu’un à qui ils s’opposent" alors qu’il avait "naïvement" confiance en ces procédures. Cette remise en cause du système parlementaire, aux accents trumpistes, affaiblira la perception populaire de l’idéal d’équité démocratique. Une tâche qui ternira sans doute à jamais l’image de l’homme qui a permis et concrétisé le Brexit.