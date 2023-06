”Il pleurait et se roulait par terre”, le voisin de cellule de l’assaillant présumé de l’attaque au couteau d’Annecy parle d’un homme turbulent

Le réfugié syrien qui a poignardé deux adultes et quatre très jeunes enfants à Annecy a été mis en examen pour “tentatives d’assassinat”, et placé en détention samedi. L’assaillant s’est muré dans le silence et n’a pas souhaité dire un mot, que ce soit durant sa garde à vue de 48h ou devant les deux juges d’instruction chargés de l’enquête.