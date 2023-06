Le parcours sanglant du "tueur de DRH" : "son comportement est très mystérieux"

Après son arrestation, le 28 janvier 2021, il a prononcé une seule phrase, comme une aumône à la justice – "je préfère la détention à la déchéance sociale" –, puis il n’a plus desserré les lèvres. Celui que la presse surnomme désormais le "tueur de DRH" affiche une personnalité déconcertante. Il a soudain jailli dans l’actualité comme le concentré de certains maux de son époque, incarnant à la fois les désillusions de la vie d’entreprise et les séquelles d’un monde sous la cloche du Covid. A partir de ce mardi 13 juin et jusqu’à la fin du mois, il sera jugé devant la cour d’assises de la Drôme pour trois assassinats et une tentative d’assassinat. A la veille de son procès, plus de trente parties civiles se posent les mêmes questions : acceptera-t-il de comparaître ? Parlera-t-il enfin ?

"Le dossier est très intéressant sur ce qu’il dit de notre société, analyse Me Hervé Gerbi, avocat des trois sœurs de Patricia Pasquion, l’une des victimes. On a quelqu’un en échec professionnel et personnel qui va ruminer pendant une dizaine d’années avant de passer à l’acte. Pourquoi à ce moment-là ? Quel degré de saturation a-t-il atteint ?" Tout commence dans un petit appartement nancéien. Le 26 janvier 2021, un homme de 45 ans, solitaire et sans enfant, enfile un pantalon bleu et une veste grise puis il grimpe dans une voiture de location et prend la route de Wolfgantzen, village du Haut-Rhin. A 17 h 55, il se gare sur le parking de Knauf, une entreprise d’isolation thermique, au moment où Estelle Luce, la directrice des ressources humaines, âgée de 39 ans, vient de terminer sa journée. Assise dans sa BMW, elle écrit à ses deux filles : "Je pars". Ce seront ses derniers mots avant d’être tuée de quatre balles. Quand son corps est découvert quelques minutes plus tard, la Hyundai rouge de l’ex-ingénieur a déjà repris son parcours. Destination Wattwiller, près de Mulhouse.

Un carton à pizza pour masquer son arme

Gabriel Fortin a tout prévu : il a emporté les pistolets automatiques qu’il utilise pour le tir sportif et des centaines de munitions. Casquette noire sur la tête, masque chirurgical bien positionné, il sonne maintenant à la porte de l’ancien directeur des ressources humaines de Francel, une entreprise spécialisée dans la fabrication de détendeurs de gaz. Un carton de pizza masque son arme. "Monsieur Meichel ?" s’enquiert-il. A peine son interlocuteur a-t-il acquiescé qu’il tire. Par miracle, la balle vient se ficher dans le mur tandis que le pistolet s’enraye. Gabriel Fortin prend la fuite mais Bertrand Meichel le poursuit et parvient à arracher ses lunettes et son masque. Cela ne suffit pas à le stopper. Après un crochet en Ile-de-France, la voiture roule pendant plus de 500 km vers le sud, en direction de Valence (Drôme).

Le 28 janvier, Gabriel Fortin remet ses accessoires de camouflage puis entre dans l’agence Pôle Emploi. Il est 8 h 50, Patricia Pasquion, la responsable du pôle indemnisation, est assise à son bureau au fond du couloir desservant l’accueil. Elle a 54 ans et elle est fatiguée car depuis la fin du confinement les insultes et menaces se sont intensifiées. Sur le groupe WhatsApp de sa famille, elle se plaint régulièrement auprès de ses sœurs. "Leur première pensée a été 'ça devait arriver', souligne leur avocat, Me Hervé Gerbi. On a acquis la certitude que Pôle Emploi avait une nette idée des difficultés de ses agents et n’a pas mis de moyens de protection en place. C’est pourquoi nous avons porté plainte pour homicide involontaire." Ce matin froid, Patricia Pasquion est abattue d’une balle dans la poitrine. Sous les yeux de ses collègues, Gabriel Fortin, "calme et normal", tourne les talons et reprend son chemin.

"Vengeance froide et déterminée"

Dix minutes plus tard, il fait un dernier arrêt à 5 km, à Guilherand-Granges (Ardèche), chez Faun Environnement, un fabricant de camions poubelle. Au premier étage, trois femmes ont pris peur en le voyant déambuler dans les couloirs en tenant un sac plastique. Elles se sont calfeutrées dans un bureau. Mais Gabriel Fortin tire sur la paroi vitrée puis, sans un mot, il fait feu sur Géraldine Caclin, 51 ans, directrice des ressources humaines. Quelques heures plus tard, il sera enfin arrêté par un barrage de police, circulant à contresens sur un pont. Les enquêteurs découvrent alors un inconnu au casier immaculé, soupçonné d’avoir tué trois femmes entre l’Alsace, la Drôme et l’Ardèche en l’espace de quarante-huit heures. "Gabriel Fortin avait pris des dispositions précises en vue de son périple, notamment vis-à-vis de ses proches, écrit la juge d’instruction dans son ordonnance de mise en accusation. Le passage à l’acte était ainsi le fruit d’une longue maturation et l’itinéraire suivi avec le véhicule Hyundai résultait d’une réflexion minutieuse." La magistrate estime qu’il s’agit de "la vengeance froide et déterminée d’un homme intelligent".

Avant de quitter Nancy, Gabriel Fortin a posé deux lettres en évidence sur une table : "Chère maman, merci pour ces moments, prends soin du chien" ; "Olivier [son frère, ndlr], merci pour ces moments, prends soin de maman." Rien n’a été laissé au hasard : il a consigné des renseignements sur ses victimes qu’il désigne comme les "DRH mercenaires", a procédé à de nombreux repérages chez Faun Environnement dès 2015 ou en Alsace pour prendre des photos sur le parking de Knauf. Ses crimes suivent la chronologie de ses désillusions. Gabriel Fortin avait en effet travaillé chez Faun Environnement entre 2008 et 2009, avant d’être licencié par Géraldine Caclin. Le 23 décembre 2009, cette dernière lui avait envoyé un courrier récapitulant : "Manque de fiabilité évident" et "insuffisance professionnelle caractérisée par de nombreuses erreurs". Et de conclure : "Vous ne délivrez pas le niveau de justesse et de qualité attendu".

Auparavant, en 2006, c’est Bertrand Meichel qui avait procédé à son éviction de chez Francel. A ce moment-là, il était en compagnie d’une stagiaire très prometteuse… Estelle Luce, soit la première victime de Gabriel Fortin. Là encore, les griefs étaient nombreux envers l’ingénieur : "problèmes de comportement et d’insubordination", "manque de performance et de compétence technique". Au chômage, Gabriel Fortin avait été rattaché au Pôle Emploi de Valence entre 2010 et 2013, avant que son dossier ne soit transféré à Nancy. Cette fois, les enquêteurs n’ont pu établir de lien direct avec Patricia Pasquion, ni prouver "que celle-ci était personnellement visée".

Paranoïa, vidéos complotistes et notes informatiques

"Pendant dix ans, il a prémédité cette action violente mais, depuis, c’est le silence total, commente Me Jean-Marc Muller Thomann, avocat des deux enfants de 13 et 15 ans d’Estelle Luce. Pour moi, ce comportement est très mystérieux. C’est certainement ce qui fait le côté hors norme de cette affaire." Avant de devenir médiatiquement le "tueur de DRH", Gabriel Fortin menait une existence recluse dans l’ancien appartement social de sa mère, Francine. Malgré différents problèmes psychologiques, notamment la paranoïa, cette dernière l’avait élevé seule. Son père était reparti vivre au Gabon juste après sa naissance. A partir de 2012, Gabriel Fortin, désœuvré, a commencé à se renfermer, estimant avoir été jeté "comme une vieille serviette".

A l’époque, il ne sort quasiment plus, en dehors de quelques virées à la bibliothèque municipale. Dans son téléphone, les contacts enregistrés sont rares et les SMS envoyés souvent identiques : un tissu de banalités, de vagues commentaires sur l’actualité ou des propositions de "quiz". "Certes, il ne parle pas mais il a laissé des traces un peu partout, notamment grâce aux journaux dans son ordinateur", poursuit Me Muller Thomann. L’instruction s’est en effet transformée en exégèse quand les enquêteurs ont exhumé une quantité de notes informatiques. Gabriel Fortin compte tout : ses pas quotidiens, le prix des fruits et légumes, ses dépenses par année (depuis 2000 jusqu’à 2021), ses déplacements en voiture… Surtout, il rumine. Il en veut aux employeurs qui l’ont viré, il en veut aux avocats aux prud’hommes qui ne l’ont pas aidé, à la justice qui l’a éconduit, aux ministres sourds… Il est persuadé d’être victime d’un "complot pour l’empêcher d’exercer son métier". A ses yeux, le chômage est "une déchéance". "Le fait de percevoir une indemnisation pour compenser une perte de salaire ne répare pas moralement une vie brisée", s’indigne-t-il.

"A ses yeux, il ne doit rien à la justice"

Dans la solitude de son appartement, tout est colère. Pendant le confinement, il a ingurgité des vidéos complotistes qui décuplent sa fracture avec le monde. Dans sa cellule de la maison d’arrêt de Valence, il continue à consigner son ire dans des calepins, des journaux et même sur du papier absorbant. Gabriel Fortin ne dit rien mais il écrit tout, livrant à la justice des bribes autobiographiques où il parle de lui à la troisième personne ("le boss" ou "GF""). "Volonté de mettre à genoux + volonté d’humilier (Faun : la lettre envoyée le 24 décembre !!!)" s’énerve-t-il au sujet de son licenciement signifié le jour de Noël. Ailleurs, "GF surveillé + plainte". Ou encore : "GF était voué aux minima sociaux à cause d’inaction justice". Les enquêteurs se demandent si son périple meurtrier ne comprenait pas d’autres étapes. Pourquoi ce crochet en Ile-de-France ? Voulait-il s’en prendre également à son flirt adolescent, une jeune femme qui vivait à Nanterre et l’avait récemment rembarré ? A une avocate à la retraite qui avait refusé de l’assister aux prud’hommes ? Au procureur de la République de Valence, qui symbolisait pour lui les "défaillances" de la justice ?

"Quand il a eu besoin de l’institution judiciaire, il estime qu’elle n’était pas là. Donc, à ses yeux, il ne lui doit rien, ce qui explique sans doute son mutisme, indique Me Hervé Gerbi. Personne ne sait s’il sera présent à l’audience." Toute la procédure s’est déroulée sans lui. Durant les différentes reconstitutions, Gabriel Fortin n’a jamais accepté d’être extrait du fourgon pénitentiaire. Même à quelques jours de son procès, il n’a pas souhaité recevoir l’huissier venu lui apporter la liste des témoins. Quant à ses avocats, ils peinent à lui rendre visite. Contactés par Libération, ils n’ont pas donné suite. Pour le moment, concernant ses trois crimes, l’accusé a seulement glissé quelques mobiles épars : "légitime défense différée", pas "d’autre échappatoire que d’éliminer (un) homme", "une réaction de tuer pour ne pas mourir", "un geste de survie" pour ne pas "devenir une loque". Peut-être faudra-t-il s’en contenter.