Notre reportage dans la région de Kherson: "Dans l'eau qui arrive, il y a du pétrole, des animaux morts et des mines..."

Située au bord du fleuve Dnipro, une partie de la ville est déjà inondée ainsi que de nombreux villages de la région. Roman, un skipper de 36 ans, est prostré devant une route menant à une maison de campagne où il abrite plusieurs bateaux qu’il fournit à une unité de soldats en mission dans la région. "J’ai reçu un appel à 6h du matin m’annonçant la nouvelle du barrage. Ma famille et moi avons survécu à 9 mois d’occupation, nous sommes maintenant constamment sous les feux de l’artillerie russe et aujourd’hui s’ajoute l’inondation de ma ville", explique Roman, désespéré.

Devant lui, le chemin est inondé, la rivière qui possède un débit plus important que d’habitude a débordé de plus d’un mètre. Ne renonçant pas à récupérer ses bateaux, Roman s’en va à pied, l’eau jusqu’au genoux. Une heure après, Il reviendra avec ses deux engins et l’eau jusqu’aux hanches. Le commandant de l’unité que Roman aide, Vova, 29 ans, l’a rejoint ; il faut amener les bateaux vers une nouvelle position située à une centaine de kilomètres de Kherson. Les deux hommes rejoints par toute l’équipe chargent les bateaux sur des remorques tandis que les tirs de mortiers russes recommencent à pilonner la ville.

À lire aussi

Un désastre complet

Vova et son équipe prennent la route vers le district de Beryslav. À 13h, dans la ville de Kherson, le quartier de Korabel est inondé d’un mètre. Les civils évacuent à pied amenant avec eux le strict nécessaire, sans oublier leurs animaux de compagnie. L’aide de première urgence n’étant pas encore arrivée sur place, des militaires tentent d’aider tant bien que mal en chargeant femmes et enfants sur leur camion. Vova et son compère embarquent une femme et ses affaires et la déposent de l’autre côté de la ville. Entre la ville de Kherson et le district de Beryslav, le paysage a complètement changé. L’eau du Dnipro a atteint le haut des arbres et plusieurs villages ont d’ores et déjà été engloutis ; seuls quelques toits dépassent encore de la surface. Selon les autorités ukrainiennes, les inondations massives ont forcé des dizaines de milliers de personnes à fuir en impactant 48 localités signalées totalement ou partiellement sous eaux.

À lire aussi

Village de Burhunka inondé suite à la destruction du barrage de Kakhovka par les Russes, le 6 juin 2023. ©VIRGINIE NGUYEN HOANG

"Nous sommes passés par cette route cette semaine, il n’y avait pas d’eau, maintenant regardez, des maison sont sous eaux et la rivière se retrouve là où elle n’était pas", se désespère le jeune commandant. Celui-ci, après trois heures de voyage à éviter les chemins inondés, est arrivé dans sa nouvelle base, tandis que Roman est resté à Kherson. "La ville est dans un désastre complet. Dans l'eau qui arrive actuellement dans la ville, il y a du pétrole, même des animaux morts, mais ce n'est pas le pire, il y a des mines dans l'eau qui ont flotté hors du rivage et elles explosent", raconte-t-il. Il ajoute que "la rivière est montée de cinq mètres, c'est très effrayant de voir des gens perdre les biens qu'ils ont accumulés toute leur vie. J'ai aussi perdu une propriété, mais la première chose qui me vient à l'esprit est la destruction des zones protégées et l'extinction des animaux qui vivaient dans la région".

À lire aussi

"Nous sommes inquiets"

Dans le petit village de Odradokam’yanka, à 80km de Kherson, les rares habitants restés après l’occupation parcourent les rues munis de brouettes remplies de bouteilles d’eau. Situés en hauteur par rapport au Dnipro, ceux-ci ont été épargnés par l’inondation de leurs maisons, mais s’inquiètent de la situation. Nina, 61 ans, témoigne: "Nous n’avons plus d’électricité ni de gaz ni d’eau courante depuis la fin de l’occupation, lorsque les Russes ont commencé à bombarder les infrastructures, mais maintenant c’est encore pire. La source où nous nous approvisionnions en eau n’est plus accessible, il ne reste qu’une pompe à eau pour tout le village qui fonctionne grâce à un générateur reçu de volontaires, sans ça, on serait à sec !".

La sexagénaire a travaillé pendant 18 ans à la centrale hydroélectrique où sa fonction consistait à vérifier le niveau de l’eau pour le refroidissement du réacteur de la centrale nucléaire de Zaporijjia qui puise de l'eau du réservoir de Kakhovka. "Si toute l'eau va ici, quel genre de refroidissement peut-il y avoir ? Nous sommes très inquiets", affirme Nina.

"Je souhaite la mort aux Russes"

Quatre jours après la destruction du barrage, Vova et son unité sont de retour à Kherson et décident, avec l’aide d’un ami civil, d’aller distribuer de l’aide humanitaire aux personnes n’ayant pas évacué les immeubles du quartier de Korabel devenu inaccessible en voiture. La moitié des maisons sont complètement sous eaux tandis que de nombreuses immondices se font emporter par le courant. Devant les paliers des immeubles, des habitants attendent d’être évacués ou l’aide humanitaire. C’est le cas de Tatiana, 41 ans, qui patiente à la fenêtre du premier étage de son bâtiment avec son mari et sa fille. Vova lui donne bouteilles à gaz, eau, pain, boîtes de conserves et pétrole.

Un soldat ukrainien roule dans le quartier de Korabel où certaines parties de la route sont déjà inondées d'un mètre, le 6 juin 2023. ©VIRGINIE NGUYEN HOANG

La petite famille n’a pas voulu évacuer. "Il y a des personnes âgées ici qui ne peuvent pas se déplacer ainsi que de nombreux animaux, on ne veut pas les abandonner alors on les aide comme on peut", explique-t-elle. "Je suis entrepreneure, j’ai perdu mon magasin ainsi que notre voiture et scooter. Le 6 juin, à partir de 15h, l’eau est monté de 2 mètres en une heure, on n’a pas eu le temps de tout sauver." Énervée, elle enchaîne : "Je souhaite la mort à tous les Russes. Mes parents habitent Hola Prystan en territoire occupé. Là-bas, les Russes laissent les gens se noyer comme les animaux !".

Alors que le monde porte toute son attention sur la destruction du barrage, le think-tank ISW (Institute for the Study of War) annonçait le 8 juin que l'Ukraine a mené des opérations dans trois secteurs du front dans le cadre d'efforts de la contre-offensive tant attendue. La destruction du barrage ne serait pas une coïncidence ; la route qui le traversait offrait en effet une ligne d'attaque possible aux forces ukrainiennes. Des contre-offensives ont commencé sur le reste de la ligne de front, tandis qu’à Kherson, les autorités mettent en priorité le sauvetage des gens et animaux victimes des inondations.