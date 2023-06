D'où vient l'énorme fortune de Silvio Berlusconi et qui se la partagera?

Le magazine américain Forbes avait évalué la fortune de l’ancien Premier ministre italien à 6,4 milliards d’euros faisant de lui l’un des hommes les plus riches de son pays.

Du chant aux affaires

Silvio Berlusconi est le fils d’un employé de banque milanais. Au départ, celui que l’on surnommera “L’immortel” a commencé à travailler comme animateur sur des bateaux de croisière où il poussait parfois la chansonnette. Il obtiendra par la suite un diplôme en droit et se lancera plus tard dans le monde des affaires.

C’est dans le secteur des médias que l’ex-Premier ministre italien excellera. En particulier dans le monde de la télévision. “Fininvest”, le groupe créé par les Berlusconi il y a un peu plus de 45 ans détient trois chaînes de télévision, des journaux et bien d’autres choses. La société est estimée à 3 milliards d’euros. Le groupe de Silvio Berlusconi détient également Mediaset, le groupe de presse Mondadori et la Banca Mediolanum à 30 %. Une valeur sur le marché de la bourse qui s’élève à presque deux milliards.

Un héritage partagé entre les cinq enfants

L’homme d’affaires italien possédait également des yachts, jets privés, des villas entre la France et l’Italie. Tout reviendrait à ses cinq enfants issus de deux mariages différents. Sa société “Fininvest” lui appartenait à 61 %, ses deux premiers enfants détiennent 7,65 % tandis que les trois autres moins.

La famille devra se partager ce que leur père a laissé en partant. Marina, la fille aînée est déjà à la tête de “Fininvest” et de “Mondadori”. Le deuxième enfant, Pier Silvio est quant à lui PDG de “Mediaset”. L’héritage devrait donc être partagé à sommes équivalentes.