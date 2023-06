France: Nicolas Sarkozy entendu mardi en audition libre et perquisitionné

Le parquet national financier et d'autres sources proches du dossier ont confirmé à l'AFP ces auditions dans ce dossier.

Le couple Sarkozy est arrivé discrètement à l'Oclciff (Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales), à Nanterre, mardi matin.

L'ex-chef de l'Etat y a été entendu sous le régime de l'audition libre, dite aussi suspect libre, un statut qui permet d'interroger une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction sans la mettre en garde à vue.

Vers 14h30, M. Sarkozy est ensuite arrivé en voiture à son domicile dans une impasse privée du XVIe arrondissement parisien pour faire l'objet d'une perquisition, suivi d'une demi-douzaine d'enquêteurs de la police judiciaire répartis dans plusieurs véhicules, ont constaté des journalistes de l'AFP.

La perquisition était toujours en cours vers 16 heures, selon ces journalistes.

Selon l'analyse de ses déclarations et des éléments à charge et à décharge, M. Sarkozy pourrait être mis hors de cause, mais il pourrait aussi se voir remettre une convocation en vue d'une mise en examen.

La justice soupçonne au moins huit protagonistes d'avoir participé, avec l'éventuel aval de l'ex-chef de l'Etat, à une opération pour que le sulfureux intermédiaire franco-libanais Ziad Takieddine retire, fin 2020 contre rémunération, ses accusations contre M. Sarkozy.

La reine des paparazzis Mimi Marchand figure parmi les mis en cause.

Le parquet national financier a élargi début mars l'information judiciaire ouverte au printemps 2021 à des faits de "recel de subornation de témoin", une qualification qui pourrait correspondre au rôle de Nicolas Sarkozy tel qu'il apparaît dans certaines déclarations des protagonistes dans l'enquête.

Le Franco-Libanais, qui accusait ce dernier depuis 2012, avait opéré une spectaculaire volte-face en novembre 2020 sur BFMTV et Paris Match en déclarant que Nicolas Sarkozy n'avait en fait pas bénéficié de financement de Mouammar Kadhafi pour la campagne présidentielle 2007.

Il était revenu sur ses propos deux mois plus tard.

Les enquêteurs ont récemment chiffré à au moins 608.000 euros le montant de l'opération destinée à obtenir le retrait des accusations de Ziad Takieddine.

L'argent, essentiellement mobilisé par le financier Pierre Reynaud, récemment décédé, a été reversé à différents protagonistes présumés de l'opération, dont l'intermédiaire Noël Dubus, déjà condamné pour escroquerie, un publicitaire, à Ziad Takieddine et à un Libanais proche de ce dernier.