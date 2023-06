"Je ne l’oublierai jamais" : Le peuple de Berlusconi se retrouve à Arcore pour pleurer

Un génie des affaires, controversé en politique

“On peut tout dire de lui, on peut le critiquer, mais quand il s’agit des affaires il a porté haut les couleurs de l’Italie”, explique cette jeune femme visiblement sortie du bureau pour venir lui rendre hommage, “c’était un génie, il s’est lancé dans différents domaines et chaque fois ce fut un succès !” Toute la journée, les représentants locaux de Forza Italia défilent à Arcore. Eux non plus, ne sont pas autorisés à entrer pour saluer une dernière fois le chef du parti, celui qui n’a pas pris le temps de désigner un héritier politique, mais l’heure n’est pas à la polémique. “Moi, je l’ai connu personnellement”, se vante cet homme qui est le sosie du Cavalière, même cheveux noirs plaqués sur le front, même sourire carnassier, “Silvio restera à jamais Silvio, une personne spéciale tellement généreuse !” Il insiste pour se faire photographier devant les fleurs et les drapeaux, une possible photo pour la prochaine campagne électorale locale ! Si sa carrière politique fut plus que controversée, personne n’oublie ici que Silvio Berlusconi fut président du Conseil des ministres pendant plus de trois mille trois cents jours, un record en Italie.

La polémique du deuil national

La petite commune lombarde pleure son citoyen d’honneur, les drapeaux sont en berne et des photos du Cavalière collées sur les portes des magasins. Mais ici aussi la population est divisée sur le choix du gouvernement qui a proclamé un deuil national pour la journée de mercredi. “Cela me semble un peu exagéré”, dit cet homme qui affirme haut et fort qu’il n’a jamais voté pour Silvio Berlusconi, “et si le Président de la République décède, on fera quoi ? Une semaine de deuil national ? “Il ne croit pas si bien dire, le Parlement Italien a décidé de fermer ses portes pour une semaine complète, du jamais-vu dans un pays qui a toujours réservé le deuil national pour les Présidents de la République ou les artistes et écrivains reconnus unanimement par l’Italie entière. “Pour ceux qui n’ont pas voté pour lui c’est exagéré, pour ceux qui croyaient en lui cela semble juste”, résume avec bon sens cet habitant ! Giorgia Meloni, la Première ministre, est attendue dans la soirée pour rendre un dernier hommage à Silvio Berlusconi avant les funérailles d’État mercredi dans la cathédrale de Milan.