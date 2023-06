Podemos détrôné, quel est le nouveau parti de la gauche espagnole?

Les oubliettes pour Podemos

Avec cet accord, seules deux des figures de proue de Podemos apparaissent sur les listes de Sumar. Et elles sont reléguées à des positions secondaires. Mais c’est surtout le nom des absents qui donne la mesure du nouveau rapport de force. Irene Montero, actuelle ministre de l’Égalité et personnalité la plus visible du parti est exclue des candidatures. Yolanda Díaz, elle, réserve les meilleurs emplacements aux candidats sur lesquels elle parie.

Le message est clair. Podemos paie son attitude “d’opposant au sein du gouvernement”, selon Jaime Ferri Dura, professeur de sciences politiques à l’université Complutense de Madrid. “Ils ont adopté cette stratégie pour se démarquer, au lieu d’agir comme des co-alliés (dans la coalition entre le PSOE et Unidas Podemos qui gouverne l’Espagne, NDLR). Yolanda Díaz, elle, a été beaucoup plus solidaire et tout le monde reconnaît qu’elle a su décrocher des accords avec toutes les forces parlementaires de gauche.”

Cette signature était le plus gros morceau des négociations. Podemos a tenté jusqu’au bout d’imposer ses conditions, laissant planer la menace d’une absence d’accord, alors que les sondages indiquent que cela aurait mené la gauche à une défaite quasi assurée. “Ils considèrent qu’ils sont le parti légitime de cet espace politique et qu’une plus grande reconnaissance leur est due. Ils refusent d’observer les très mauvais résultats des élections locales du 28 mai dernier (où ils ont presque disparu de la carte, NDLR)”, rappelle Jaime Ferri Dura.

Sumar (“Additionner”, en espagnol), a été officiellement créé en mai 2022. Mais il a déjà réussi à réunir 16 partis, qui représentent la majorité de l’espace politique à gauche du PSOE. “Il s’agit de l’accord le plus large atteint entre forces progressistes et vertes depuis le retour à la démocratie en Espagne”, exultait un communiqué de Sumar, vendredi 9 juin. C’est un bol d’air pour la gauche dans son ensemble. Depuis un an, les sondages indiquent que la dynamique est du côté de la droite, et qu’elle a de bonnes chances de gouverner le pays si elle s’allie avec l’extrême droite. Mais ces mêmes sondages semblent aussi montrer que si toutes les forces à gauche du PSOE se présentent unies, la droite pourrait mordre a poussière.

Mais Podemos ne semble pas s’avouer vaincu. Il n’a pas dit son dernier mot. “Nous irons aux élections avec Sumar. Mais nous insistons sur le fait qu’il y a toujours du temps pour lever le veto sur Irene Montero. C’est un veto sur les femmes courageuses, qui affrontent le pouvoir et les campagnes de haine pour mettre notre pays à l’avant-garde du féminisme”, estimait Isabel Serra, porte-parole de Podemos, ce lundi. La date limite pour présenter les listes est officiellement fixée au lundi 19 juin.