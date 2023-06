Sandrine Rousseau, députée française, sépare une bagarre en plein Paris : “Je lui ai tapé la main jusqu’à ce qu’il lâche prise…”

L’altercation s’est produite le 11 juin dernier. L’écologiste s’est exprimée auprès de Libération et du Parisien sur ce qu’il s’est passé. “J’allais faire mes courses dimanche midi et j’étais en retard. J’ai vu un taxi être agressif vis-à-vis d’un vélo. Et je me suis interposée : j’ai pris le bras du taxi car il retenait la main du cycliste et le lui ai tapé jusqu’à ce qu’il lâche prise”, explique-t-elle.

Le chauffeur de taxi aurait percuté la roue arrière du cycliste qui était arrêté sur un passage pour piétons et les choses se seraient envenimées par la suite.

Les images ont été prises par Altis, un créateur de contenu qui était en plein direct sur Twitch lorsque la scène s’est produite.