”Dirk le Belge” a tué sa voisine de 11 ans en France : “Je ne comprends pas comment cela a pu arriver”

Un conflit de voisinage entre la famille de la fillette (nommée Solaine Thornton) et le couple de “Belges” serait à l’origine du drame, dont Solaine n’est pas la seule victime. En effet, son père a été touché à la tête par une des quatre balles tirées et se trouve dans un état grave. La maman, elle, a été blessée au dos. Seule la deuxième fille du couple Thornton n’a rien eu, elle a réussi à s’enfuir chez des voisins.

D’après les médias français, c’est le défrichement de la parcelle de terrain de la famille britannique, arrivée en 2019 dans le village, qui a provoqué des tensions entre les habitants. Le terrain se situant à côté de celui du couple de retraités (installés là depuis 2017), cela a semble-t-il impacté la vie de ces derniers, négativement.

En 2017, “la configuration des lieux n’était absolument pas celle d’aujourd’hui. Désormais, on voit leur maison du bord de la route, un peu en surplomb, avec le terrain de M. et Mme Thornton devant”, a expliqué la maire de Plonévez-du-Faou, Marguerite Bleuzen, au Télégramme. Le bruit de la tronçonneuse, ajouté au changement de paysage, a fait grimper les tensions, jusqu’à l’irréparable.

Le suspect ne comprend pas “comment cela a pu arriver”

”Dirk le Belge” a été présenté au juge d’instruction mardi soir, et devant le tribunal de Brest, il a exprimé son incompréhension par rapport à son geste. “Je ne comprends pas comment cela a pu arriver. C’est très grave”, a-t-il déclaré, selon The Sun. Il a été inculpé pour meurtre et tentative de meurtre. Son épouse (69 ans) a également été arrêtée, notamment car elle a dissimulé l’arme utilisée par son mari pour tirer sur les voisins.

Le retraité, décrit par ses voisins comme quelqu’un qui ne disait jamais bonjour et ne sortait que rarement, avait déjà sorti un fusil de chasse par le passé au cours d’un conflit de voisinage. La mairie était déjà intervenue pour une médiation. Mais selon la maire de Plonévez-du-Faou, rien ne présageait d’un tel drame.