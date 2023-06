Le Parlement européen refuse que l’intelligence artificielle soit utilisée pour la reconnaissance faciale

Pari perdu pour les conservateurs du PPE

Subsistait encore un suspense avant le vote quant à la position du Parlement européen sur l’usage de l’intelligence artificielle à des fins d’identification biométrique dans l’espace public. Le texte de compromis voté en mai dernier par les commissions parlementaires compétentes interdisait l’usage de la reconnaissance faciale dans l’espace public en temps réel et posait de très strictes conditions pour son usage a posteriori.

Suscitant l’ire des autres groupes, les conservateurs du Parti populaire européen (le groupe le plus important du Parlement européen) avaient cependant décidé d’introduire des amendements pour que la reconnaissance faciale puisse être utilisée en temps réel dans certaines circonstances : les disparitions d’enfants, la lutte contre la menace terroriste, et la localisation de suspects de crimes graves. La manœuvre a échoué. La proposition d’amendement a été rejetée par 327 voix contre, 233 pour et 59 abstentions. Le co-rapporteur Benifei s’est félicité que le Parlement ait introduit des “sauvegardes pour éviter la surveillance de masse” et interdit “les usages inacceptables” de l’IA “qui représentent un risque très élevé parce que les valeurs de l’Union européenne sont remises en cause”.

Cette position du Parlement va désormais être confrontée avec celle des États membres. L’orientation générale du Conseil est favorable à la possibilité d’utiliser, sous certaines conditions, l’identification biométrique en temps réel ou de faire usage de l’IA, pour gérer la migration et l’asile.

Gestion des risques

L’encadrement des usages de l’IA va cependant bien au-delà de la question de la reconnaissance facile. Le texte allie la nécessité de fixer des règles tout en favorisant l’innovation. Comme le proposait la Commission européenne, le Parlement européen établit quatre catégories de systèmes et d’applications de l’IA qui présentent des risques pour la santé, la sécurité, les droits fondamentaux des personnes ou pour l’environnement.

Celles qui font courir des risques indésirables, comme la notation sociale à la chinoise, la manipulation ou la police prédictive, sont bannies du territoire de l’UE. Les systèmes considérés comme étant à hauts risques (utilisés dans des domaines sensibles comme les infrastructures critiques, les ressources humaines, le maintien de l’ordre ou la gestion des migrations…) devront répondre à une série d’exigences. Parmi celles-ci : préciser aux autorités nationales la finalité du système et fournir des informations techniques ; prévoir des modalités de prévention et de gestion des risques, la conservation des données…

La position du Parlement prend en compte le développement rapide des IA génératives comme ChatGPT ou MidJourney, qui peuvent produire du texte, des images, du son ou des données. Elles seront obligées de préciser que le contenu est produit par un IA. Les obligations sont plus légères pour les systèmes ne représentant qu’un risque limité ou minimal. Le Parlement européen veut aussi assurer le respect de la propriété intellectuelle.

Le Parlement européen a aussi veillé à renforcer les droits des citoyens à introduire un recours contre un système d’IA. La charge de faire respecter le règlement sera à charges autorités nationales compétentes établies par les États membres.

Les négociations entre le Parlement européen et le Conseil devaient débuter dès mercredi soir, à Strasbourg. Le texte devrait entrer en vigueur en 2026, même si le rapporteur Benifei s’est dit en faveur d’une application anticipée de six mois, fût-ce de façon partielle. Au regard des évolutions foudroyantes dans le domaine de l’IA, trois ans représentent une éternité. “Nous sommes conscients qu’il y a une situation d’urgence. Il y a quelques mois, on nous disait que nous allions trop vite, maintenant on nous reproche d’aller trop lentement”, constate Dragos Tudorache. Il faut cependant laisser le temps aux entreprises de s’adapter et “aux États membres le temps de compiler l’expertise nécessaire pour faire appliquer ce règlement”, ajoute le Roumain.