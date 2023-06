L’Europe veut être la première à tracer un cadre législatif pour les usages de l’intelligence artificielle

À lire aussi

Les élus, qui ont insisté sur l’importance de ce qui est en jeu, n’ont pas tort. Que ce soit dans le domaine de la médecine, de la mobilité, de l’emploi, de l’énergie, de l’éducation, de la sécurité, de la justice, etc., le développement de “l’IA a un impact en profondeur sur ce que nous faisons, sur nos sociétés et nos économies. C’est pourquoi il est temps d’introduire des règles et des garde-fous sur la façon dont va fonctionner cette technologie”, plaidait plus tôt dans la journée l’eurodéputé libéral roumain Dragos Tudorache (Renew Europe), co-rapporteur du texte soumis au vote ce mercredi. “Nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas légiférer ou d’adopter une mauvaise législation”, a enchéri la vice-présidente de la Commission européenne chargée de la Transition numérique, Margrethe Vestager, en clôture du débat.

L’approche du projet législatif est fondée sur le risque que l’intelligence artificielle peut représenter pour les citoyens, la société et l’économie de l’Union européenne (UE), tout en stimulant l’innovation dans ce secteur sur son sol.

Quels sont les principaux éléments de la proposition ?

Des risques minimaux, limités, élevés, indésirables

La Commission a établi quatre classifications pour les systèmes d’IA. Les premiers présentent un risque indésirable et leur usage sera interdit dans l’UE. Il s’agit d’applications qui portent directement atteinte aux droits fondamentaux, comme les systèmes de notation sociale ou ceux qui manipulent le comportement humain en usant des techniques subliminales, par exemple.

Les députés européens ont ajouté à la liste les systèmes de police prédictifs (sur base des antécédents), les systèmes de reconnaissance des émotions et les systèmes de catégorisation biométrique utilisant des données sensibles (âge, genre, race, religion, orientation politique…). Le compromis conclu lors du vote du texte en mai dernier par les commissions du Marché intérieur et de la Protection (Imco) et des Liberté civiles, de la Justice et des Affaires intérieurs (Libé) étendait aussi l’interdiction aux systèmes d’identification biométrique à distance en temps réel dans l’espace public, ainsi qu’aux systèmes d’identification a posteriori – sauf dans le cas de poursuites pour infractions graves, et après autorisation spécifique de l’autorité judiciaire. “Dans le cadre de la surveillance, l’utilisation de certaines caméras n’a aucun avantage prouvé sur la sécurité des citoyens, alors qu’on peut démontrer les risques d’abus”, estime l’eurodéputé Brando Benifei (groupe des socialistes et démocrates), l’autre co-rapporteur du texte. Les conservateurs du Parti populaire européen (groupe le plus important de l’hémicycle) souhaitent cependant revenir sur le compromis conclu en mai en autorisant l’identification biométrique en temps réels dans trois cas : la recherche d’enfants disparus, la lutte contre le terrorisme et à la localisation de suspect de crimes graves.

Un certain nombre d’applications sont considérées comme étant “à hauts risques” pour la sécurité des citoyens et leurs droits fondamentaux. Parmi celles-ci : les IA utilisées dans les services critiques, comme les transports ; celles utilisées dans les secteurs de l’éducation et de la formation professionnelle (qui notent des examens, par exemple) ; dans le domaine de l’emploi (comme celles qui trient des CV) ; celles qui analysent les risques d’attribution d’un crédit… On trouve également dans la liste les systèmes liés au maintien de l’ordre, à la gestion de la migration et de l’asile ou encore de la justice. Les députés ont ajouté les IA qui peuvent influencer les processus électoraux, dont, notamment les élections européennes de 2024.

Pour pouvoir dispenser leurs services dans le marché intérieur européen, les opérateurs et fournisseurs de ces IA doivent avoir mis en place des systèmes performants d’évaluation et d’atténuation des risques, de collecte de données et d’enregistrement des activités de l’IA. Ils doivent fournir des informations détaillées sur le système et ses finalités aux autorités, ainsi que des informations aux utilisateurs humains. Le travail du Parlement a intégré de nouvelles réalités, comme le développement de ChatGPT et autres IA génératives (qui produisent du texte, des images, des sons et des données de manière autonome), en imposant un supplément de transparence et l’obligation de mentionner qu’il s’agit d’une IA.

Les nouvelles obligations sont moindres ou inexistantes pour les IA dont l’usage ne présente qu’un risque limité ou minimal.

Qui fera respecter les règles ?

Le rôle de gendarme revient aux États membres. Leur incombe la tâche de désigner au moins une autorité nationale compétente pour surveiller le marché et ses évolutions, ainsi que l’application des règles. Cette autorité représentera chaque pays au sein d’un comité européen de l’IA. Ce sont également les États membres qui devront mettre en œuvre les sanctions pour les opérateurs qui mettraient sur le marché des systèmes ne répondant pas au nouveau règlement. Ces sanctions peuvent être d’ordre administratif ou financier. Dans le second cas, les contrevenants s’exposent à des amendes allant de 10 à 30 millions d’euros ou de 2 à 6 % de leur chiffre d’affaires.

Un espace pour l’innovation

L’Union ne veut pas, en légiférant sur les usages de l’IA, mettre un frein à l’innovation. La législation prévoit ainsi la création de “bacs à sable réglementaires” dans lequel il sera possible de tester des technologies novatrices sur une durée limitée, dans un environnement contrôlé. Elle prévoit aussi l’accès à des pôles d’innovation numérique ainsi qu’à des installations d’expérimentation et d’essai pour les entreprises, les PME et les start-up innovantes.

L’Europe veut entraîner le monde à sa suite

Le sujet de l’IA est traité au niveau du G7, de l’Unesco ou de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), mais l’UE entend jouer le rôle de pionnière, en étant la première à tracer un cadre juridique relatif aux usages de l’intelligence artificielle. “Ce n’est pas exagéré de dire que le monde entier suit ce travail”, a souligné Margrethe Vestager.

Jusqu’à il y a peu, les États-Unis ne montraient aucun intérêt à légiférer dans la matière, mais suite aux questions qu'entraînent l’évolution fulgurante de ChatGPT et à des prises de position publiques, comme celle de grands patrons du secteur appelant à un moratoire sur les développements des systèmes et d’applications d’IA, “l’état d’esprit est en train de changer”, croit savoir une source européenne. La législation européenne est donc vue comme un premier pas : “Nous devons essayer de trouver un cadre mondial qui réglemente ce secteur”, insiste le rapporteur Tudorache. Il est possible que les démocraties emboîte le pas de l'Europe. Mais quid d'acteurs comme la Chine ? "L'effet "Bruxelles", qui conditionne l'accès du marché unique aux législations européennes, "aura un impact sur les autres continents", pronostique le Maltais Alex Saliba, vice-président du groupe S&D chargé de la Transition numérique.

Vers l’inconnu et au-delà

Brando Benifei a bon espoir que le Parlement et le Conseil trouvent un accord d’ici la fin de l’année pour l’adoption de la législation. Celle-ci entrerait en vigueur en 2026… ou idéalement plus tôt, du moins en partie, espère l’Italien. L’actuelle proposition de législation est censée répondre aux problèmes d’aujourd’hui. Mais en raison de la progression foudroyante des connaissances et des expériences dans ce secteur, on peut prévoir sans risque de se tromper qu’il faudra adapter et compléter le règlement.

”Le potentiel de l’IA est à ce point qu’on ne parvient pas à l’imaginer”, s’émeut l’eurodéputée libérale Svenja Hahn. Rien qu’en observant le rythme infernal des développements de l’IA, on peut prédire que le futur règlement devra être révisé et amendé dans les années à venir. “La législation ne suffit pas face la révolution qui s’annonce”, avance l’eurodéputée italienne, Sabrina Pignedoli (Mouvement 5 Étoiles). Et de prendre pour exemple les bouleversements à venir dans le monde du travail – selon l’OCDE, 14 % des emplois actuels sont susceptibles d’être automatisés et 32 % de subir de profonds changements – en planchant sur la question de l’allocation universelle. “Cette révolution doit nous amener sur des réflexions quasi philosophiques sur l’avenir de notre civilisation”, avance l’eurodéputée française Laurence Farreng (Renew Europe).