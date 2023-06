“ll faut protéger citoyens”, mais à quel prix ? La question de l'identification biométrique agite le Parlement européen

Les députés européens s’opposent à l’identification biométrique à distance en temps réel dans l’espace public par le biais de l’IA. Ils ne sont disposés à autoriser son usage a posteriori que sous strictes conditions : pour poursuivre les auteurs d’infractions graves, et uniquement après autorisation judiciaire.

Ce compromis a toutefois été remis en cause par les conservateurs du Parti populaire européen (le groupe le plus important de l’hémicycle). Le PPE a déposé un amendement élargissant la possibilité d’un usage plus large de la surveillance de l’espace publique par l’IA, provoquant le vif mécontentent des socialistes et démocrates (S&D), des libéraux de Renew, des Verts et de La Gauche. “Il faut protéger nos citoyens” des possibles abus de l’IA, “mais (...) aussi faire en sorte de pouvoir utiliser l’IA pour protéger nos citoyens”, défend l’élu PPE Néerlandais Jeroen Lenaers. Et d’utiliser l’argument repris en boucle par les membres de son groupe appelés à s’exprimer sur le sujet : “Quand un enfant disparaît chaque seconde compte”. Pour le PPE, les disparitions d’enfants constituent l’un des trois cas lors desquels l’identification en temps réel pourrait être employée, avec la menace terroriste et la localisation de suspects de crimes graves.

”L’amendement du PPE dilue ce qu’on a voté au sein de ma commission et rend ces interdictions sans fondement”, peste l’eurodéputé socialiste bulgare Petar Vitanov. “Ceux qui veulent échapper à l’IA y arriveront toujours et ce sont les innocents qui en pâtiront”, affirme encore M. Vitanov : “L’intelligence artificielle n’est pas dangereuse uniquement quand elle est utilisée par des dictateurs”. “La police dispose déjà d’outils suffisamment puissants pour ne pas devoir violer nos droits fondamentaux”, enchérit la libérale danoise Karen Melchior, urgeant ses collègues de voter contre “ces pratiques dangereuses”.

Le Vert allemand Sergey Lagodynski insiste : “Nous avons un bon compromis et il faut le respecter”. Et d’ajouter : “Nous ne voulons pas de surveillance de masse par l’IA. Nous ne sommes pas le Congrès du peuple, chinois, nous ne sommes pas la Douma russe, nous sommes le Parlement européen et nous voulons un espace de liberté et de démocratie” . Rappelant qu’il est en général “plutôt critique envers les législations européennes”, le Néerlandais Rob Rooken, membre des Conservateurs et réformistes européens, soutient le texte actuel et dit s’inquiéter “de toutes les dérogations qui permettent d’ouvrir certaines portes”. Réplique du conservateur allemand Andreas Schwab : “Nous ne voulons devenir ni la Russie, ni la Chine”.

Toujours est-il qu’une fois le texte voté, il faudra encore négocier un compromis avec le Conseil, représentant les États membres, en vue de l’adoption de la législation. Or, en arrêtant leurs positions, les États membres n’ont pas totalement exclu d’utiliser l’identification biométrique en temps réel à des fins répressives ou pour gérer la migration.