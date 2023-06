La controversée chasse aux cétacés a repris aux Féroé : plus de 500 bêtes déjà abattue

"Hier, il y a eu deux 'grind' l'un avec 266 prises et l'autre 180 selon le premier bilan", a dit à l'AFP un porte-parole du gouvernement féringien. Ces deux chasses portent à cinq le nombre de "grind" depuis le début de l'année.

Tradition ancestrale aux îles Féroé, le "grind" ou "grindadrap" consiste, en les encerclant, à acculer avec des bateaux un banc de petits cétacés dans une baie. Ils tombent alors entre les mains de pêcheurs restés à terre, qui entrent dans l'eau jusqu'à la taille et les tuent avec des couteaux.

Les images de mer rougie par le sang et les alignements des mammifères tués suscitent régulièrement l'indignation des défenseurs des animaux.

L'ONG Sea Sheperd, qui était parvenue à perturber la saison 2014, dénonce une réglementation qui autorise les navires militaires danois à intervenir pour empêcher cette pratique dans les eaux féringiennes.

Les Féringiens qui défendent la pratique reprochent aux médias et ONG étrangers de ne pas respecter leur culture d'îliens, où la pêche et les traditions occupent une place centrale. Ils tuent autour de 800 globicéphales par an.

En 2022, le gouvernement a limité à 500 le nombre de dauphins à flancs blancs suite à une prise "inhabituellement importante" de 1.423 de ces animaux, qui avait largement ému, même les locaux.