Les Pays-Bas vont scanner les étudiants chinois: ce qui se cache derrière cette décision

Le 12 juin la Chine a reçu un deuxième coup de massue de la part de nos voisins néerlandais : le ministre de l’Éducation Robbert Dijkgraaf a expliqué qu’il voulait ouvrir une enquête pour étudier le profil des candidats inscrits dans les filières technologiques des universités du pays. Une décision qui pourrait influencer la vie de 2 000 étudiants.

Dans les universités néerlandaises, ces milliers d’étudiants chinois font partie du Chinese Scholarship Program, une bourse offerte par l’État chinois. La majorité de ces boursiers vient d’une université militaire (le Groupe des Sept Fils de la Défense nationale). Ils doivent prêter allégeance au parti communiste, faire des rapports à l’ambassade chinoise et rentrer chez eux au bout de deux ans. Et même si le gouvernement néerlandais n’a pas visé de nationalité spécifique lors de cette annonce, expliquant même que le but “n’était pas d’exclure la Chine”, plusieurs universités dont celles de Delft, Maastricht et Eindhoven ont décidé de réduire le nombre d’étudiants boursiers venus de Chine.

Peur du vol ou rapprochement avec Washington ?

Le 15 février dernier, soit quelque temps après l’annonce de la fin des exportations de la technologie des micropuces par les Pays-Bas, un ingénieur basé en Chine est accusé d’avoir volé deux millions de lignes de code source d’un logiciel sensible d’ASML et d’en partager une partie avec des employés de Xtal et Dongfang en Chine et aux États-Unis.

La décision de mieux filtrer les étudiants pourrait donc s’expliquer par une crainte de vol de données de la part de la Chine.

Sollicitée, l’université de Delft n’a pas répondu à nos questions. Selon Marie Krpata, chercheuse à l’Institut français des relations internationales, les Pays-Bas ont eu une “une révélation” sur leur place et leur rapport avec la Chine en février dernier. “ASML est une entreprise en plein cœur d’une rivalité sino-américaine. […] L’Europe s’est dotée d’une stratégie industrielle pour éviter de passer par un tiers, et les Pays-Bas ont pris conscience de cette vulnérabilité avec le cas ASML”, explique Marie Krpata. Si ces mesures restrictives envers la Chine s’inscrivent dans une logique européenne et industrielle, elles se positionnent aussi dans la logique des mesures prises par l’administration Biden.

La volonté de “scanner” les étudiants chinois a suscité une réponse… très modérée du gouvernement de Pékin, bien loin de la réaction qui a suivi, en janvier dernier, l’annonce de la fin des exportations des semi-conducteurs. À l’époque, le ministre chinois des Affaires étrangères chinois Mao Ning n’avait pas hésité à évoquer une menace “pour le développement de la Chine”. Dans ce dossier du scanning des étudiants, il s’est contenté d'” exprimer l’espoir que la situation ne soit pas politiquement polarisée et stigmatisante”, insistant sur les avancées dans la coopération entre la Chine et les Pays-Bas ces dernières années. Pour Marie Krpata : “Les Pays-Bas demeurent un peu plus en retrait car ils craignent des représailles de la Chine“.