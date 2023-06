Les conservateurs invitent la droite populiste, eurosceptique, climatosceptique et anti-immigration à partager le pouvoir en Finlande

La formation d’extrême droite eurosceptique, visant à long terme un “Fixit” (une sortie de l'Union européenne) a réalisé une percée spectaculaire aux législatives du 2 avril dernier, obtenant un score record de 20,1 % des voix, devenant ainsi le deuxième parti du Parlement, et dépassant les sociaux-démocrates de la Première ministre sortante Sanna Marin.

À lire aussi

Pour le Parti des Finlandais, il s’agit d’un retour au pouvoir. En effet, il avait déjà été membre d’un gouvernement emmené par la Coalition nationale de 2015 à 2017 avant d’éclater et de se scinder en une faction modérée et une faction dure. C’est cette dernière qui a survécu, réalisant des avancées spectaculaires aux scrutins de 2019 et 2023.

La politique migratoire comme priorité

À l’issue des élections, M. Orpo, à la tête du parti le plus important du Parlement, s’était déclaré “prêt à négocier avec les Vrais Finlandais”, un parti “respectable” selon lui et qui “n’est pas un parti d’extrême droite”. ” Nous avons beaucoup de points communs”, constatait-il lors de la campagne, en dépit de “nos divergences sur l’immigration, l’UE et les questions climatiques”. Mais les négociations pour former un nouveau gouvernement ont été longues (plus de sept semaines contre quatre semaines en moyenne par le passé) et difficiles, en raison notamment du Parti des Finlandais, dont la présidente Riikka Purra, voulait exercer l’influence gagnée dans les urnes, adoptant une ligne dure sur l’aide au développement, sur l’immigration et le climat.

C’est surtout sur la politique migratoire que les Parti des Finlandais a marqué son empreinte, exigeant de réduire drastiquement le droit d’asile, le regroupement familial et l’immigration de travail, menaçant de se retirer des négociations s’il n’obtenait pas gain de cause. Les migrants internationaux venus notamment de l’Inde, des Philippines, du Brésil et du Vietnam qui devront quitter le territoire à la fin de leurs contrats s’ils ne trouvent pas un nouveau travail en l’espace de 3 mois. “Certes, nous n’avons pas été d’accord sur tous les points, et je suis sûr que nous avons encore des désaccords, mais ce qui nous rassemble, c’est que nous voulons mettre de l’ordre dans la maison Finlande”, a affirmé, lors d’un point de presse, M. Orpo, le Premier ministre désigné. “Les temps sont difficiles. L’économie est en berne et les services sociaux et de santé sont en crise alors qu’à l’extérieur de nos frontières la Russie poursuit son offensive en Ukraine”, a-t-il ajouté.

Un programme d’austérité drastique

Programme d’austérité oblige, la coalition gouvernementale va procéder à des ajustements budgétaires importants pour consolider l’économie, prévoyant entre autres des coupes dans les allocations sociales et un durcissement des règles d’allocations de chômage. Les chômeurs devront désormais être employés pendant 12 mois avant de bénéficier de l’allocation-chômage, qui sera dégressive, baissée à 80 % du niveau initial après 8 semaines et 75 % après 34 semaines. Le régime de pain sec n’épargne pas les étudiants hors-Union européenne ou Espace économique européen, dont les frais de scolarité passeront d’environ 1 500 euros à 8 000 euros par an, ce qui correspond environ aux coûts de l’enseignement. Le gouvernement entend également réformer le régime de retraite appelant les syndicats et le patronat à se concerter sur son contenu.

”La Finlande est dans une situation délicate et nous avons dû rassembler les économies de tout le monde y compris des personnes à faibles revenus”, a reconnu M. Orpo, assurant néanmoins “avoir fait tout notre possible pour obtenir un financement suffisant pour les services de base”. Car “pour que nous puissions nous occuper des plus faibles, nous avons besoin d’une économie forte et d’une croissance économique”, insiste-t-il, refusant un Etat-providence bâti sur la dette publique qui avait augmenté sur un an d’un milliard d’euros pour s’élever à 146,4 milliards d’euros, passant de 72,6 % à 73,0 % du PIB, selon Eurostat.