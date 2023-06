À Schwerin, l'extrême droite en pleine ascension : "Il est devenu plus facile de voter pour l'Alternative pour l'Allemagne"

Le front commun formé au second tour autour de son concurrent, le maire sortant social-démocrate Rico Badenschier, l’a empêché d’aller plus loin, ce dernier l’emportant avec 63% des votes, selon les premières estimations diffusées dimanche soir.

Originaire de Schwerin, ce député fédéral pensait toutefois pouvoir gagner. “Les gens sont très mécontents. Beaucoup d’électeurs n’ont pas voté pour moi au premier tour car ils pensaient que je n’aurais aucune chance de passer. Une partie d’entre eux vont franchir le pas”, prédisait-il trois jours avant le vote devant un stand de son parti, placé à l’entrée d’un supermarché d’un quartier aux petites barres d’immeubles.

“Les gens en ont assez des politiques de gauche”, ajoutait-il en référence au maire sortant de Schwerin et au gouvernement fédéral d’Olaf Scholz.

Le coup de pouce indirect des partis conservateurs

Si la popularité de Leif Erik Holm, ex-présentateur d’une radio régionale, a joué un rôle central dans son ascension locale, son parcours reflète une réalité incontournable : fondée il y a dix ans, l’AfD est en pleine ascension, à tous les niveaux, fédéral, régional et communal.

Depuis quelques semaines, elle talonne les sociaux-démocrates du chancelier Olaf Scholz dans les enquêtes fédérales, avec 18 à 19,5 % d’intentions de vote. Un record jamais atteint même durant la crise migratoire de 2015. En Thuringe, dans l’Est du pays, elle y dépasse même les 30 % et se positionne comme la première force politique, à plus d’un an des élections régionales.

“L’AfD profite des multiples crises actuelles et des erreurs du gouvernement fédéral qui ne cesse de se disputer”, constate le politologue Wolf-gang Muno, de l’Université de Rostock. “Elle ne fait rien de concret, car elle n’est pas au pouvoir et ne fait donc pas d’erreur aux yeux des électeurs. Par ailleurs, il est devenu plus facile de voter AfD car les partis conservateurs ont repris les thèmes de ce parti, contribuant à le rendre acceptable”, ajoute-t-il.

Jeudi, les passants qui s’arrêtaient au stand d’information de Schwerin prendre un programme confirmaient cette impression.

La cible habituelle de l’immigration

Au-delà des problèmes de la commune, ils se plaignent de l’inflation, des écologistes qui “foutent le pays en l’air” et de la politique migratoire. “Nous sommes débordés avec tous ces réfugiés. Qui va payer pour leurs logements et leur intégration ?”, lance ainsi un trentenaire. Une vieille dame en déambulateur se plaint pour sa part de “ne plus pouvoir sortir de chez elle par peur de ces jeunes armés de couteau”.

Leif-Erik Holm approuve, lui qui sur ses pancartes, promet “un arrêt immédiat de l’accueil des réfugiés”, et cela bien qu’un maire n’en a pas les moyens. “J’en suis conscient mais il est important que ce message vienne des communes”, avoue-t-il.

La montée de l’extrême droite surprend peu les autres partis sur le terrain. Le maire réélu de Schwerin, cardiologue de formation, constate un racisme latent dans sa ville. “Mon successeur à l’hôpital était irakien mais il a quitté la ville car son épouse souffrait des remarques des gens. C’est un fait. Avant 2015, il y avait très peu d’étrangers ici. Depuis 2015, vivent des réfugiés syriens ou afghans. Les gens ne sont pas habitués. L’AfD sait instrumentaliser ce thème et celui de la pseudo-montée de la criminalité”, constate Rico Badenschier.

Pas question toutefois pour lui de partir à la conquête des électeurs de l’AfD. “On me demande d’être plus percutant mais ce n’est pas mon style. Si je suis élu, j’aurai sept années pour obtenir des résultats. Et qui sait où en sera le pays, la guerre en Ukraine et l’inflation d’ici là ? Le vote AfD peut retomber”, suggère-t-il avec confiance. Un message relayé également dans les instances nationales de son parti, qui devra cependant se vérifier.