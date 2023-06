Emmanuel Macron indique que la Belgique rejoint le programme d'avion de combat européen SCAF: "Une évolution majeure..."

Pour Stéphane Burton (Orizio), le Scaf pourrait être le “nouveau contrat du siècle” pour la Belgique

Sauf énorme surprise, la Belgique va embarquer dans le Scaf, le projet d’avion de combat de 6e génération emmené par la France, l’Allemagne et l’Espagne. Et ce malgré l’hostilité affichée du patron de Dassault, l’un des leaders industriels du projet, envers les Belges. “La Belgique peut contribuer à cet avion du futur en alliant humilité, détermination et compétence” , rétorque le patron d’Orizio, qui regroupe la Sabca et Sabena Engineering.