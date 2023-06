”Je croyais que ça arrêterait mes raids dans le frigo” : Boris Johnson étonne tout le monde avec le sujet de sa première chronique

Boris Johnson s’est effet épanché sur son expérience de régime peu fructueuse à l’aide d’un médicament : l’Ozempic, normalement utilisé par les personnes diabétiques. “C’est un jeu d’enfant, dit le médecin. Tout ce que vous avez à faire est d’injecter une infime dose de liquide Ozempic dans votre abdomen, une fois par semaine, et hop : plus besoin de fouiller le réfrigérateur à 23h30 pour du cheddar et du chorizo arrosés d’une demi-bouteille de vin”, raconte-t-il.

Cependant, les résultats, au départ encourageant, ont visiblement eu des effets néfastes sur la santé de l’ancien Premier ministre : “Je devais perdre quatre ou cinq livres (environ 2kg, NdlR) par semaine peut-être plus quand tout à coup ça a commencé à mal tourner. Je ne sais pas pourquoi exactement, peut-être que c’était quelque chose à voir avec le fait de voler constamment autour du monde et de changer de fuseau horaire, mais j’ai commencé à redouter les injections, car elles me rendaient malade”, confie-t-il.

Lors de sa chronique, il a toutefois souligné les bienfaits de cette méthode : “Les médicaments coûteront un peu au départ, mais ceux qui peuvent se le permettre devraient payer. Pensez aux économies réalisées par le NHS, sur le diabète, le cancer et les maladies cardiovasculaires”, a-t-il conclu.