Polémique en France : Richard Ferrand rêve-t-il d’un 3e mandat présidentiel pour Macron ?

Présidentielle 2022 : Richard Ferrand, le bras armé d'Emmanuel Macron pour construire la future majorité à l'Assemblée

Il est l'actuel titulaire du perchoir de l'Assemblée, et chargé de préparer les investitures dans le plus grand secret, en ménageant les susceptibilités des partenaires de la future majorité: Richard Ferrand est la pièce maîtresse des élections législatives et a l'oreille du chef de l'Etat.