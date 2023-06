Envie d’évasion et de tranquillité ? L’Irlande vous offre jusqu’à 84 000 euros pour vivre sur une île coupée du monde

À lire aussi

Pour ramener de nouveaux habitants dans ces régions et pour redonner vie à ces lieux, le gouvernement irlandais a lancé l’opération “Our Living Islands”. Il prévoit d’offrir jusqu’à 84 000 euros aux personnes qui souhaitent rénover des maisons et qui sont prêtes à s’installer durablement sur ces îles. “L’objectif de cette politique est de veiller à ce que des communautés durables et dynamiques puissent continuer à vivre et à prospérer pendant de nombreuses années”, précise les autorités irlandaises sur son site internet.

Une vingtaines d'îles, majoritairement situées sur la façade ouest de la péninsule et coupées de l’île principale, sont concernées par le projet. Le projet entrera en vigueur au 1er juillet 2023. Mais les volontaires devront se soumettre à plusieurs conditions. Il faudra devenir propriétaire d’un bien immobilier situé sur l’une de ces îles, qui soit “construit avant 1993” et “inoccupé depuis au moins deux ans”. La subvention octroyée ne peut servir que pour des travaux de décoration, d’isolation et d’amélioration de la structure du bâtiment. Les étrangers peuvent également prendre part à ce projet. Mais si tout le monde peut posséder une propriété en Irlande, cela ne garantit pas nécessairement le droit d’y séjourner. Ils doivent donc pouvoir se mettre en règle en matière d’immigration du pays, et se plier aux obligations fiscales irlandaises.

”Grâce à cette politique, nous verrons plus de gens vivre sur les îles et plus de gens travailler sur nos îles, avec de bonnes perspectives de carrière, quel que soit le siège de leur employeur”, déclare Heather Humphreys, le ministre irlandais du développement rural et communautaire.