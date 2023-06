La Commission demande d’augmenter le budget européen de 66 milliards d’euros pour aider l'Union à faire face aux crises

Les trois années et demi qui ont suivi n’ont pas été plus paisibles, loin de là : déclenchement de la guerre en Ukraine, crise des prix de l’énergie, perturbation des chaînes d’approvisionnement, inflation galopante, concurrence technologique, augmentation de la pression migratoire…

Un budget usé jusqu'à la corde

“Nous avons usé [le budget européen] comme jamais auparavant comme élément de réponse aux crises auxquelles nous sommes confrontées. Nous avons utilisé chaque flexibilité, chaque possibilité de redéploiement”, a rappelé la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avant la présentation de la proposition de révision du budget pluriannuel. Proposition que l’Allemande a qualifiée de “ciblée” et de “limitée” pour financer ce qui est “absolument nécessaire”.

Message (insistant) de la Commission aux capitales : même si les temps sont durs, il faut remettre au pot commun. Sans quoi l’Union ne pourra pas effectuer ce que les États membres attendent d’elles, a ajouté, un peu plus tard, le commissaire européen chargé du Budget, Johannes Hahn. Les besoins sont évalués à 65,8 milliards d’euros, a précisé l’Autrichien.

50 milliards d’euros pour l’Ukraine

L’essentiel des fonds supplémentaires serait dédié au soutien de l’Ukraine. Les 18 milliards d’euros de financements européens destinés à Kiev seront épuisés d’ici la fin de l’année, prévient une source européenne. La Commission propose de créer une réserve qui pourrait atteindre 50 milliards d’euros (33 milliards de prêts, 17 milliards d’aide directe) pour une période de quatre ans. “Ce serait le soutien le plus important jamais apporté par l’Union à un pays tiers”, fait observer la même source.

Cet argent serait utilisé pour répondre aux besoins les plus urgents de l’Ukraine : contribuer au financement de la reconstruction du pays, mais aussi pour aider le pays à mener les réformes pour préparer son adhésion à l’Union européenne – perspective encore très lointaine. C’est, selon toute vraisemblance, la dépense que les États membres seront les plus enclins à souvenir.

La Commission propose également de consacrer 15 milliards d’euros à la migration et aux “défis extérieurs”. Cet argent doit servir, en interne, à financer la gestion des frontières, telle que conçue dans le nouveau Pacte sur la migration et l’asile (2 millions) et 2,5 milliards pour renforcer la réserve de solidarité et d’aide d’urgence. Quelque 10,6 milliards d’euros doivent servir à la dimension “externe” de la migration. Notamment : le financement des partenariats avec les pays d’origine et de transit (pour qu’ils retiennent ou reprennent des candidats à l’exil vers l’Europe), l’aide aux déplacés et réfugiés syriens (en Syrie, en Turquie, au Liban et en Jordanie).

Dans le plan de la Commission, 19 milliards d’euros doivent servir à couvrir les intérêts des emprunts consentis par l’UE ; 9 milliards sont pour les coûts de fonctionnement de l’administration européenne, et 3 milliards pour la flexibilité budgétaire.

Pas (encore) de fonds de souveraineté

L’autre élément important de la proposition de révision du cadre budgétaire est celle d’augmenter de 10 milliards d’euros destinés au financement de technologies stratégiques (technologies vertes, biotech, deep techs), via différents programmes européens déjà existants (InvestEU, Horizon, le fonds européen de défense). Dix milliards, c’est modeste, mais la Commission dit espérer que via cette initiative Step (l’acronyme en anglais pour la plateforme des technologies stratégiques pour l’Europe), la Commission espère attirer 160 milliards d’euros d’investissements privés.

Annoncée à l’automne dernier, la proposition de créer un Fonds européen de souveraineté est, elle, restée dans les tiroirs. Ce fonds aurait grosso modo rempli les mêmes objectifs que Step et aussi contribué à ce que les États membres moins capables que l’Allemagne ou la France, de financer les secteurs stratégiques à coups d’argent public ne reste pas au bord du chemin. “L’idée vit toujours”, de créer un fonds, a assuré le commissaire Hahn. Et de justifier la décision de la Commission d’opter pour une autre solution “qui peut directement être mise en œuvre”. Pour lancer Step, “nous n’avons pas besoin de réinventer la roue. On peut se concentrer sur besoins et éviter de se perdre dans des négociations sur la création d’un fonds de souveraineté”.

La proposition de la Commission est soumise au Parlement européen – globalement satisfaits, même si certains groupes politiques déplorent un manque d’ambition - et aux Vingt-sept qui doivent l’approuver à l’unanimité, avant les élections européennes de juin 2024, et idéalement, d’ici la fin de cette année, rappelle la Commission. Plus vite dit que fait, quand on connaît la situation économique des États membres et les extrêmes réticences de certains d’entre eux (l'Allemagne, l'Autriche, les Pays-Bas, les pays nordiques) à augmenter le budget européen. Les discussions sur le sujet qui se tiendront lors du sommet européen donneront une idée des positions des uns et des autres. "Ce que nous proposons, c’est ce que nous demandent les États membres pour assumer nos responsabillités", défend le commissaire Hahn.