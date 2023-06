L’Union européenne réfléchit à se doter d’une stratégie pour protéger son économie des risques posés par des "rivaux systémiques"

Signe que l'Union prend la chose au sérieux : la Danoise était flanquée d'un autre vice-président, Valdis Dombrovskis, chargé de l'Économie, et du chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell. De plus, l'événement avait été préfacé par la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, un peu plus tôt. "Je veux qu'il soit clair que l'intégration mondiale (lisez : la mondialisation, NdlR) et les économies ouvertes sont bonnes pour l'Europe", a assuré l'Allemande. "Il ne s'agit pas de protectionnisme mais d'un nouveau paradigme pour façonner notre politique extérieure dans les années qui viennent", a complété M. Borrell.

Ce dont l’exécutif européen a pris une conscience plus aiguë, c’est que la compétition est féroce, en particulier dans le domaine des technologies. Et que l’Union doit réduire les risques causés par une trop grande dépendance vis-à-vis de pays tiers - la guerre en Ukraine a rappelé combien était problématique la dépendance européenne à l’énergie russe ; la perturbation des chaînes d’approvisionnement pendant la pandémie a révélé la dépendance à la Chine.

Selon la Commission, cette stratégie devrait renforcer la compétitivité de l’économie européenne mais aussi protéger sa sécurité économique à l’aide d’outils existants (dont le cadre actuel de filtrage des investissements étrangers dans les domaines stratégiques) ou à créer. La sécurité économique peut aussi être mieux assurée en tissant des partenariats, préconise la Commission.

L’idée est d’établir une liste de technologies critiques pour la sécurité économique, en vue de mesures appropriées, et de renforcer le contrôle sur les exportations de biens civils pouvant avoir un double usage militaire.

Cette stratégie devra être établie par la Commission, le Haut représentant Borrell, et les États membres - dont certains ne sont pas très désireux que l’UE se mêle de leur stratégie d’investissement.