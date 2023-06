C’est en novembre 2020 que le retraité septuagénaire est mis en garde à vue. C’est la deuxième fois en trois mois, la première étant pour avoir filmé “sous les jupes des filles” au supermarché local. Lors de cette arrestation, la police avait en effet saisi son téléphone, ce qui leur a permis de tomber sur un secret nettement plus effrayant.

Ils ont découvert que, depuis juillet 2011, Dominique P. droguait régulièrement sa femme à coups de comprimés de Témesta, un anxiolytique qui ne manque jamais de l’endormir, pour ensuite inviter des hommes à la violer inconsciente. Les nombreuses vidéos qu’il aura faites de sa femme, Françoise P.

Les vidéos, par centaines, portaient des noms à glacer le sang : “ABUS/nuit du 09/06/2020 avec MARC SODO 5e fois”, par exemple. Cela a permis à la police de comprendre que la sexagénaire avait été violée 92 fois par 83 hommes dont 51 ont déjà été identifiés. Ces derniers sont tous derrière les barreaux depuis une vague d’arrestations.

L’homme a déclaré assumer “le mode viol” et n’était visiblement pas le seul car aucun des agresseurs n’a jamais été arrêté par les conditions du rapport sexuel et n’a refusé les règles de l’homme pour que sa femme n’apprenne jamais ce qui lui arrive. Les agresseurs étaient quant à eux trouvés sur un forum, Coco.fr, et plus particulièrement dans un salon de discussion répondant à un nom terrifiant : “À son insu”. C’est là que l’homme parlait avec d’autres des rapports sexuels obtenus à l’insu de leur partenaire et que Dominique P. a invité d’autres à violer sa femme sous sédatif.

Les enquêteurs ont également retrouvé des photos et vidéos de la fille du couple inconsciente et en sous-vêtements, ainsi que des belles-filles dans la salle de bain, filmées à leur insu. Le retraité a cependant nié toute accusation d’inceste : “C’est trop dégueulasse de m’accuser de la sorte. Je suis responsable pour ce qui concerne maman, je l’ai dit depuis le début, mais là c’est trop.”

Une rupture dans la normalité

Pour la femme, qui décrivait son mari comme “un super mec”, la chute est douloureuse, fracassante. Son psychiatre parle d’un traumatisme psychique grave avec risque important de suicide. Au fil des années, la femme s’est régulièrement plainte d’une fatigue chronique, d’absences, de douleurs gynécologiques, qui se traduiront un jour par une grosse inflammation du col de l’utérus. “J’étais sa chose”, a déclaré la retraitée.

Le bilan actuel ? Quatre maladies sexuelles ont été retrouvées dans le corps de la sexagénaire, représentant “une mise en danger de façon itérative de sa vie” de la part du mari de Françoise P., qui exigeait des hommes qu’il invitait de ne pas porter de préservatif.