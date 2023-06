Notre reportage à Izioum, ville libérée des Russes: un difficile retour à la vie et des atrocités gravées pour longtemps dans les esprits

Capturée par les Russes en avril 2022, Izioum a été reprise par l’armée ukrainienne en septembre dernier durant la contre-offensive qui a permis de libérer la majeure partie de la région de Kharkiv. Depuis, des efforts de reconstruction ont été entrepris, et nombre de commerces, restaurants et pharmacies ont rouvert leurs portes. Ce regain d’activité peine cependant à masquer les séquelles de l’occupation et des combats : sur les 47 000 habitants que comptait la ville avant l’invasion, seuls la moitié y résident encore.

Les façades des maisons ont été lacérées par des éclats d’obus ou des tirs de mitrailleuse et plusieurs bâtiments, dont celui de l’administration municipale, ont été intégralement calcinés. Au nord de la ville, deux immeubles d’habitation ont été scindés en deux par les bombes, un jouet pour enfants et des fleurs en plastique placés au pied de l’un d’entre eux faisant office de mémorial improvisé. Sur la façade, une bougie a été peinte, accompagnée de l’inscription “Nous n’oublions pas. ”

Des atrocités gravées pour longtemps dans les esprits

L’occupation et son cortège d’atrocités sont encore dans tous les esprits : peu après la libération d’Izioum, des fosses communes contenant plus de 400 corps ont été découvertes dans les forêts environnantes, témoignage sordide de la brutalité des combats et de l’occupation russe. Le commissariat de la ville, désormais abandonné, a été lui utilisé par les Russes pour emprisonner et torturer ceux qu’ils soupçonnaient d’aider l’armée ukrainienne. Sur plusieurs murs de la ville, un numéro de téléphone est peint à la bombe, accompagné de l’inscription “SBU”, désignant les services de sécurité ukrainiens.

À lire aussi

“La majeure partie de ceux qui ont collaboré avec les Russes sont partis avant la libération, mais il en reste encore, explique Valeri Martchenko, le responsable de l’administration civile militaire de la ville. Par conséquent, les services de sécurité et la justice poursuivent leur travail à Izioum. ” Depuis son bureau dans un immeuble du centre-ville, les traits tirés par la fatigue, Martchenko coordonne le travail des services municipaux, la distribution d’aide humanitaire et les efforts de reconstruction. Ces derniers, selon lui, dureront au moins dix ans : “Onze écoles ont été détruites, des centaines d’habitations, des jardins d’enfants”, égrène-t-il d’une voix lasse. Pour les reconstruire, il faudrait plus d’argent, plus de véhicules, plus de matériaux… En attendant, le problème le plus pressant est, selon lui, l’approvisionnement en portes et fenêtres : “Il y a une telle demande, c’est devenu difficile d’en obtenir”, explique-t-il.

Vasyl, un résident de Kamianka, grimpe sur une position russe abandonnée. ©©Madeleine Kelly

Vivre sans eau courante, gaz ou électricité

Vasyl, lui, a des portes, mais nulle part où les mettre : “Qu’est-ce que je suis censé faire de ça”, demande ce résident de Kamianka, un hameau situé à une dizaine de kilomètres d’Izioum, en désignant d’un geste deux portes en PVC lui ayant été livrées par une organisation humanitaire. Sur les 1 500 habitants que comptait Kamianka avant l’invasion, seule une trentaine sont revenus chez eux depuis la libération, et doivent survivre sans eau courante, gaz ou électricité.

Vasyl est l’un d’entre eux : ce fermier à la retraite est rentré peu après la libération du village, trouvant sa maison saccagée, le toit partiellement effondré par un obus. “Au cours de l’hiver, l’eau s’est infiltrée partout, le deuxième étage n’est plus habitable”, explique-t-il. Occupée par les Russes pendant plusieurs mois, la demeure porte encore les traces de leur passage : sur la porte du réfrigérateur, les occupants ont gravé la lettre “Z”, devenue symbole de l’invasion russe.

« J'ai deux salles de bain chez moi, et ces porcs ont utilisé l'une des chambres comme toilette. Même des animaux ne se comporteraient pas comme ça. »

Féru de musique, il insiste pour nous montrer son impressionnante collection de vinyles. Ou plutôt, ce qu’il en reste : de ses 500 disques, seule une poignée sont encore intacts, les autres ayant été détruits par les soldats. “De toute façon, je n’ai pas d’électricité pour faire marcher la platine”, soupire-t-il, en inspectant un album de Janice Joplin gondolé.

Depuis son retour, Vasyl vit dans une petite pièce au sous-sol, l’une des rares qui aient été épargnées de la destruction, et passe l’essentiel de son temps dans son jardin. Un passe-temps rendu dangereux par les combats ayant fait rage autour de Kamianka : “Attention où vous mettez les pieds”, nous avertit-il, et, comme pour illustrer son propos, ramasse une poignée de pétales en plastique verts, les restes de mines antipersonnel PFM-1, dites “papillons”. Leur charge explosive, faible, est conçue pour mutiler ceux qui viendraient à marcher dessus. Et, selon Vasyl, une centaine seraient encore dissimulées dans les hautes herbes et fourrés.

“À Izioum, tout a été déminé, mais ici, on ne peut pas s’aventurer loin de la route”, peste-t-il. Située à seulement une dizaine de kilomètres au sud d’Izioum, Kamianka a été presque complètement rasée par les bombardements, et le village, à l’exception de Vasyl, semble désert. De part et d’autre de l’autoroute M03, pas une seule maison n’apparaît intacte, les obus ayant brisé leurs fenêtres ou ouvert des trous béants dans les façades, tandis que les quelques commerces que comptait le village ont été complètement calcinés. Selon les estimations de la Banque Mondiale, le coût de la reconstruction de l’Ukraine s’élèverait désormais à plus de 400 milliards de dollars, un chiffre qui ne cesse de s’accroître. Vasyl, lui, est persuadé que Kamianka ne sera jamais reconstruite : “Regardez autour de vous, il n’y a plus rien ici, seulement des ruines, soupire-t-il. Qui voudrait s’installer à Kamianka ? ”