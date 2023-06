Le collectif écologiste des Soulèvements de la Terre dissous par l’exécutif ne désarme pas : “L’heure est toujours au soulèvement”

À lire aussi

Cette décision a provoqué des réactions d’indignation de la part d’élus de la gauche et des principaux concernés dont Julien Le Guet, porte-parole du collectif “Bassines non merci”, qui se réclame des Soulèvements de la Terre. “C’est complètement disproportionné, au même titre que les opérations de maintien de l’ordre qui ont atteint des niveaux de violence insensés pour lesquels la France a été épinglée par l’Onu.”

Une décision problématique pour les libertés civiles

Pour le président de la Ligue des droits de l’homme, Patrick Baudouin, cette décision est déjà problématique parce qu’elle est administrative. “Une mesure aussi grave devrait résulter d’un débat contradictoire soumis à un juge judiciaire, garant des droits et des libertés.”

”Mais croyez bien qu’elle fera l’objet de tous les recours possibles et imaginables, à commencer par le Conseil d’État”, assure Julien Le Guet. “Je suis d’ailleurs curieux de voir les modalités d’application du décret qu’il s’agit bien d’un collectif, pas d’une association. Personne n’a de carte d’adhérent.”

guillement Si des agissements individuels de membres des Soulèvements de la Terre peuvent être mis en cause, on peut poursuivre ces personnes. Alors, pourquoi prendre une mesure collective ?

Quelle que soit l’issue des recours, Patrick Baudouin estime que l’exécutif envoie un mauvais signal. “Les libertés publiques sont malmenées depuis quelques mois. Nous l’avons vu avec les manifestations, et nous voyons la volonté de mainmise de la part du pouvoir qui supporte mal l’existence de contre-pouvoirs. Même la Ligue que je préside a été l’objet de menaces à peine voilées sur ces subventions publiques. Si des agissements individuels de membres des Soulèvements de la Terre peuvent être mis en cause, on peut poursuivre ces personnes. Alors, pourquoi prendre une mesure collective ? Pourquoi dissoudre tout un mouvement qui porte des revendications pour lesquelles on peut être pour ou contre mais qui, quoi qu’il en soit, se situent dans le champ démocratique ?”.

Criminalisation des mouvements écologistes

Patrick Baudouin s’interroge ainsi sur la “criminalisation croissante des mouvements écologistes”. Gérald Darmanin avait d’ailleurs parlé d'” écoterrorisme”, un terme utilisé par la dirigeante du Rassemblement national Marine Le Pen. “Cette assimilation grotesque avec le terrorisme, c’est absurde et dangereux. Ce discours, et cette décision, ne peuvent que fracturer de plus en plus la société. D’ailleurs, en matière d’écologie mais aussi d’immigration et d’autres sujets, nous avons l’impression que le pouvoir en place reprend à son compte des positionnements de l’extrême droite en s’imaginant, d’une façon aussi erronée que stupide, qu’en reprenant ses idées, l’extrême droite n’arrivera pas au pouvoir. Mais ce type de tactique ne marche pas.”

La dissolution du collectif ne va pas non plus freiner la dynamique qu’il porte. “Bien au contraire ! L’heure est bien toujours au soulèvement face à l’inaction climatique pour laquelle l’État a été condamné”, lâche Julien Le Guet. “Finalement, Gérald Darmanin est notre meilleur agent de communication. Il a donné une visibilité inespérée au mouvement, jusqu’à créer 180 comités locaux.”