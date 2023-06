"L’Église doit unir et pas séparer": en Grèce, les partis de droite se disputent les votes des croyants orthodoxes

“L’Église doit unir et pas séparer”, a de son côté déclaré le Premier ministre sortant Kyriakos Mitsotakis, grand favori de ces législatives, depuis la ville de Drama dans le nord de la Grèce.

La “menace” I Niki

Si avec ces déclarations, l’Église veut officiellement se tenir au-dessus de la mêlée, le leader du parti conservateur Nouvelle Démocratie veut, lui, limiter l’influence d’un tout nouveau petit parti d’extrême droite religieux “I Niki” (La Victoire), qui rogne sur sa droite. D’où les appels du pied on ne peut plus clairs de Kyriakos Mitsotakis à l’électorat : “Nous devons convaincre nos concitoyens qui sont tentés […] par un vote en faveur des petits partis à droite de la Nouvelle Démocratie pour leur dire que l’orthodoxie bien trop grande pour être emprisonnée dans des petits partis”

I Niki qui a poussé le loup à sortir du bois. Avec 2,9 % des voix, il a créé la surprise le 21 mai dernier, et a failli passer le seuil des 3 % qui lui ouvre les portes du Parlement. C’est bien ce qui dérange Kyriakos Mitsotakis qui, certain d’avoir une majorité absolue dimanche, vise celle des deux tiers qui pourrait lui passer sous le nez à quelques sièges près. Sans cela, il ne sera pas en mesure de modifier la Constitution qui reste l’un de ses grands projets pour la prochaine mandature. Or les électeurs et électrices de Niki sont des transfuges du parti conservateur et autant de voix de perdues.

Un marchandage entre l’Église et les conservateurs ?

Ceci expliquant cela, pour bon nombre de spécialistes des questions religieuses, très étonnés de voir l’Église et le primat d’Athènes monter au créneau pour se démarquer d’un parti, il n’y aurait rien de moins qu’un marchandage entre le parti conservateur et l’Église qui lui est traditionnellement acquise sur le mode “Tu me fais un communiqué dans lequel l’Église prend ses distances vis-à-vis de ce parti et moi, une fois au pouvoir, j’arrange tes affaires”.

“On n’a aucune preuve”, souligne un interlocuteur qui préfère rester discret, “mais comment expliquer autrement qu’e l’Église, qui n’a jamais officiellement condamné les religieux qui ouvertement soutenaient le parti néonazi Aube Dorée pendant sept ans, se distancie d’un seul coup d’un parti inconnu de tous et qui se déclare religieux ? ” La question reste sans réponse.

Le Mont Athos, lieu de pèlerinage obligatoire

Dimitris Natsios, 58 ans, fondateur du parti I Niki, “le parti de tous les chrétiens,” assure qu’il est soutenu par une grande partie de l’Église et surtout par beaucoup de monastères du Mont Athos, une République semi-autonome interdite aux femmes lovée dans le nord de la Grèce. Théologien reconnu dans les milieux religieux et instituteur à la retraite, il est porté aux nues dans le nord du pays, bastion traditionnel de l’extrême droite où il a fait le plein des voix. Il termine ses discours et ses rassemblements par des remerciements chaleureux aux moines du Mont Athos. Remerciements qui lui valent des accusations de financement opaque provenant du Mont Athos, notamment de la part de certains monastères proches du président russe Vladimir Poutine.

La montagne sacrée est courtisée par tous les politiques grecs. Même Alexis Tsipras ex-Premier ministre. de gauche s’est fendu d’une visite, alors qu’il se déclare athée. Le Covid a empêché Kyriakos Mitsotakis de s’y rendre la semaine dernière. Il devait visiter le monastère de Philotheos, dont le frère du père supérieur, l’higouméne, est sur les listes du parti Niki.