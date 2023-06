Les Européens multiplient les gages de solidarité avec l'Ukraine, mais devront prendre des décisions difficiles pour tenir promesse

Empêcher les pays tiers à aider la Russie à contourner les sanctions

Vendredi, les Vingt-sept ont officiellement adopté une onzième salve de mesures contre la Russie, après un mois et demi de négociations. Ce paquet inclut un outil inédit pour empêcher l’industrie militaire russe de se procurer, malgré les sanctions existantes, des biens et technologies clés européennes avec le concours des pays tiers. Concrètement, l’UE pourra désormais interdire l’exportation d’un produit vers un État à partir duquel ce même produit est réexporté vers la Russie, qui s’en sert pour moderniser son armée. L’exemple le plus courant est celui des tire-lait ou des frigos européens que l’Arménie ou le Kazakhstan se sont mis à acheter en masse avant de les rediriger vers la Russie, où ces équipements sont désassemblés pour en recycler les semi-conducteurs. Ce, alors que l’UE, alertée par ce stratagème, a interdit la vente directe de ces produits électroménagers à Moscou.

Pour l’heure, aucun nom de pays ne figure sur la “liste noire” de ce mécanisme. “On n’a vraiment pas envie l’utiliser”, répètent plusieurs diplomates, espérant que la seule existence de cette menace poussera les États concernés à corriger le tir. “Cet outil ne sera utilisé que pour les phénomènes systémiques”, précise une source. “Et qu’en dernier recours”, insiste une autre, donc si la voie diplomatique échoue. Ce n’est que si le pays “coupable” refuse de coopérer, que les Vingt-sept devront s’accorder à l’unanimité de le priver d’un certain produit européen, non sans le prévenir à l’avance.

La prudence est donc de mise. Car pointer du doigt des pays pour le non-respect de sanctions européennes – qu’ils ne sont pas a priori tenus de respecter – touche à une corde géopolitique sensible. D’autant que l’Union a toujours été critique à l’égard de l’extraterritorialité des sanctions américaines…

Davantage d'entreprises étrangères épinglées

Ce mécanisme s’ajoute à deux régimes à travers lesquels l’UE peut déjà agir, non pas contre un pays – c’est donc la nouveauté – mais contre des entreprises russes ou étrangères qui aident Moscou. L’un consiste à sanctionner des entités (ou des personnes) à titre individuel pour leur soutien apporté à l’invasion russe de l’Ukraine. Soit à les priver de financements européens, geler leurs avoirs et, pour les individus, leur interdire d’entrer dans l’UE. Vendredi, 71 personnes et 31 entités supplémentaires ont été listées (amenant le total à près de 1800).

L’autre angle d’attaque consiste à empêcher des entreprises étrangères de se fournir en biens à double usage (civil et militaire) européens. Dans le cadre de ce onzième paquet de sanctions, dix compagnies de pays tiers (trois situées à Hong Kong, deux en Ouzbékistan, deux aux Émirats arabes unis, une en Iran, une en Syrie, une en Arménie) ont été ciblées. Cinq autres entreprises chinoises devaient être également citées, mais la pression de Pékin aura convaincu les Européens de leur donner encore une chance et d’apaiser les tensions. Prudence, on a dit.

Que faire avec les avoirs gelés russes ?

Ce mot d’ordre d’une majorité d’États membres – moins les pays Baltes et la Pologne, fervents soutiens Kiev – vaut aussi dans le débat sur l’aide financière à l’Ukraine. À l’occasion de la révision du budget pluriannuel de l’UE (2021-2027), la Commission veut créer une réserve pour Kiev qui pourrait atteindre 50 milliards d’euros (33 milliards de prêts, 17 milliards d’aide directe) . Sur le principe, les Vingt-sept sont conscients du besoin de mettre la main au portefeuille pour soutenir Kiev sur le long terme.

En fait, c’est surtout une des idées de Mme von der Leyen pour alimenter ce fonds qui laisse pas mal de pays européens perplexes : à savoir celle de se servir des avoirs gelés de la Banque centrale russe dans l’UE (200 milliards d’euros). La présidente s’est engagée à présenter une proposition en ce sens avant les vacances d’été, alors que la réflexion sur ce sujet sensible est loin d’être aboutie au niveau des États membres, comme le montre un document du 16 juin obtenu par La Libre. Deux options sont privilégiées. L’une consiste à réinvestir cet argent et à verser les profits engendrés à l’Ukraine. Sauf que le risque d’essuyer des pertes, qui “ne peut être éliminé”, engagerait la responsabilité de l’UE. L’autre option serait de se limiter aux surprofits engendrés par la présence de ces actifs gelés (principalement chez la société Euroclear, basée en Belgique).

Mais dans les deux cas, la Banque centrale européenne met en garde, lit-on dans le document, contre le risque de “saper les fondements juridiques et économiques sur lesquels repose le rôle international de l’euro”, et d’“encourager les détenteurs de réserves officielles à tourner le dos à l’euro”. “Alors que la guerre en Ukraine vise aussi le principe de l’état de droit, on doit faire très attention”, souligne un diplomate. “On ne doit pas devenir comme la Russie en luttant contre elle”, insiste même un autre. Autant dire que le débat sur la proposition de la Commission s’annonce difficile.

En ce qui concerne l’aide militaire, les ministres des Affaires étrangères des Vingt-sept devraient valider l’injection de 3,5 milliards d’euros supplémentaires dans la Facilité européenne pour la paix (FEP), afin de continuer à soutenir l’Ukraine, mais aussi d’autres pays du monde. Car quasiment l’entièreté du budget initial de la FEP, soit 6 milliards d’euros, a servi à rembourser des armes fournies par les Vingt-sept à Kiev. Une huitième tranche de 500 millions d’euros doit être dédiée à cet effort, mais la Hongrie continue de faire blocage. En cause : la qualification par les Ukrainiens d’une banque hongroise, pilotée par Moscou, de “sponsor de la guerre”.

Bientôt des négociations d’adhésion ?

Reste la question de l’adhésion de l’Ukraine à l’Union, un enjeu politique majeur pour le président Zelensky. Afin d’ouvrir les négociations en ce sens, l’Ukraine doit effectuer sept conditions de réformes, avant le mois d’octobre. Selon l’exécutif européen, qui a fait le point auprès des États membres cette semaine, Kiev en a biffé deux (dans le domaine de la justice et des médias). Mais du travail reste à faire notamment pour assurer la “désoligarchisation du pays”, la lutte contre le blanchiment d’argent ou encore la défense des minorités, y compris hongroises – point sensible pour Budapest. “Ce compte rendu de la Commission était très factuel”, note un diplomate.

Mais lorsqu’elle devra, cet automne, décider de recommander ou non aux Vingt-sept d’ouvrir les négociations d’adhésion avec Kiev, “des considérations géopolitiques seront prises en compte”. La vérité est que peu s’imaginent un verdict négatif de la part de la Commission. La balle sera alors dans le camp des capitales.