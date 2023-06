La Grèce fait sa mue numérique et laisse plus d’un quart de la population sur le bord de la route : "J’ai peur de ne pas y arriver, d’être ridicule"

Nasso sourit d'une oreille à l'autre. Il a pu convaincre Olga de venir au cours de mise à niveau pour l'utilisation d'internet et des téléphones portables. "Désormais, pratiquement tous les rendez-vous médicaux, les transactions bancaires administratives, les allocations, tout se fait par internet. Elle me demande de l'aider, mais ce n'est pas toujours possible. Et j'avais mauvaise conscience. Maintenant, elle sera autonome", explique-t-il

Le plus grand obstacle a été de dépasser la peur d'Olga "de ne pas y arriver" et "d'être ridicule". Mais quand elle a vu que 10 à 15 personnes assistaient au cours et "qu'elles ne comprenaient rien comme elle", c'est parti comme sur des roulettes.

Selon Margarita Sevi, jeune informaticienne en charge de cette formation, ces inquiétudes n'ont pas lieu d'être. "Ils sont très assidus et posent des questions très pertinentes." Le cours d'aujourd'hui porte sur les rendez-vous médicaux. Autant dire que les élèves écoutent religieusement, car la procédure est compliquée. Il faut mémoriser son numéro d'assuré social, d'administré fiscal, et celui mis en place pour les échanges avec l'administration… "C'est trop", tempête Eleni 69 ans. La plupart mettent ces numéros sur leur portable, mais Maria, 72 ans, est méfiante : "Si on me vole mon portable tout le monde aura accès à mes données." Margarita tente de la rassurer, rien à faire, Maria ne mettra "jamais" ses codes sur son portable.

Une réforme phare du gouvernement conservateur

Ces cours ont été mis en place cet hiver en accompagnement de la réforme phare des conservateurs : propulser la Grèce dans l’ère numérique. Sans transition, cette réforme a laissé sur le côté de la route plus d’un quart de la population, les personnes âgées, les Roms exclus en partie du système éducatif et les migrants. Car il ne suffit pas d’avoir un téléphone portable, encore faut-il qu’il soit de la dernière génération pour pouvoir télécharger les applications gouvernementales.

Panayota Kondaridou, 80 ans, femme de ménage à la retraite, ne peut se payer un téléphone à plus de 250 euros. Deux solutions pour toucher ses allocations : soit les faire par virement bancaire, mais alors elle perd 20 % ; soit faire appel à sa fille Irini qui ne peut pas toujours l’aider.

"Je ne peux pas tout lui faire car pour le market-pass par exemple (une allocation mise en place pour faire face à l'inflation, NdlR), il faut avoir avec soi un téléphone de dernière technologie et le montrer à la caisse avec l'application adéquate. Ma mère n'en a pas et je ne peux pas lui laisser le mien. La seule solution pour elle est de mettre l'argent sur un compte. Mais c'est punitif, elle reçoit sans raison moins que les autres qui ont le bon téléphone."

À lire aussi

Réduire la bureaucratie et lutter contre la fraude fiscale

Kiriakos Pierakakis, ex-ministre de la Gouvernance numérique, reconnaît à demi-mot cette situation tout en en expliquant la raison : "La Grèce avait une bureaucratie très lourde. Il fallait mettre en place coûte que coûte un mécanisme pour simplifier les procédures, numériser et suivre les échanges des citoyens avec l'État. Nous avons, en ce moment, 1 550 services numériques, et l'année dernière, nous avions 1,2 milliard de transactions numériques via ce système que nous continuerons à développer."

Au départ, cette numérisation avait pour but de lutter contre la fraude fiscale, mais l'équipe du Premier ministre Kyriakos Mitsotakis n'avait pas prévu que certains monnayeraient leurs services à ceux qui n'ont ni famille pour les aider ni le bon téléphone pour se débrouiller. "Ils prennent entre 7 et 20 euros", peste Manos. C'est pour cela que je viens aux cours, je ne peux pas payer."

Pour autant, cette mise au pas forcée vers une société numérique facilite indéniablement la vie des Grecs. Manolis Koundouris 25 ans cuisinier le reconnaît volontiers mais il en relève les bémols : "C'est injuste. C'est une politique qui ne s'intéresse pas aux gens qui ne peuvent percevoir leurs allocations ou leurs papiers administratifs faute de disposer d'un téléphone". La logique du gouvernement est "qu'ils se débrouillent", juge-t-il.

Donné gagnant avec une majorité absolue au second tour des législatives qui se déroulent ce dimanche, Kiryakos Mitsotakis entend pourtant poursuivre sur sa lancée.