Douze augmentations successives des taux d’intérêt étranglent les Britanniques qui ont emprunté pour acheter leur logis

Depuis décembre 2021, la Banque d’Angleterre (Bank of England, BoE) a relevé ses taux d’intérêt directeurs à chacune de ses treize réunions mensuelles, une première dans l’histoire. Ceux-ci sont ainsi passés de 0,1 % à 5 % ce jeudi, un niveau record depuis la crise financière de 2008. La BoE voit en effet dans ce levier son meilleur outil pour lutter contre l’inflation. Si celle-ci s’est établie à 8,7 % en avril et mai après douze mois au-delà de 9 %, l’inflation des produits alimentaires est demeurée très élevée à 16,5 % sur un an.

Le risque repose sur les épaules des clients, pas sur celles de la banque

Cette stratégie a pourtant un effet direct et rapide sur les 7,5 millions de foyers (soit 25 % des foyers britanniques) propriétaires qui remboursent un crédit immobilier : 13,1 % des crédits immobiliers existants fin 2022 étaient à taux totalement variables, 83,6 % disposaient d’un taux fixe entre 1 et 5 ans, dont une majorité sont fixés pour 2 ans, et seulement 3,3 % d’un taux fixe de 5 à 10 ans, selon la European Mortgage Federation. Concrètement, à la date de fin de leur taux fixe, les emprunteurs doivent refinancer le capital restant avec leur banque ou avec un autre établissement, avec un nouveau taux et là encore pour une durée déterminée.

“Au Royaume-Uni, les banques font reposer le risque sur les épaules de leurs clients”, indique Christian Hilber, professeur de géographie économique à la London School of Economics, spécialisé sur l’économie de l’immobilier. “En contrepartie, ces taux à court terme sont bas, les traites sont raisonnables, ce qui permet aux jeunes d’acquérir un bien et d’entrer ainsi sur le marché immobilier. Ce système s’inscrit dans les us et coutumes libérales locales, puisque les Britanniques sont habitués à changer de fournisseurs d’électricité, de gaz, d’assurance, de téléphone, au gré des offres du moment. ” L’économiste reconnaît un souci majeur avec ce procédé : “Les jeunes n’ont jamais connu de taux d’intérêt élevés et n’ont donc pour la plupart pas envisagé les risques encourus.” Depuis ce lundi, le taux moyen offert par les établissements bancaires s’élève à 6 %, contre 2 % il y a encore deux ans. Une telle évolution entraîne une hausse des traites de 52 %, selon l’outil disponible sur le site Internet du Bureau national des statistiques.

Le taux d'intérêt moyen offert par les banques est passé de 2% à 6% en deux ans

Entre décembre 2021 et la fin juin 2023, 4,2 millions de foyers britanniques auront renégocié leur crédit immobilier, selon la Resolution Foundation, un centre de réflexion spécialisé sur les classes moyennes. À la suite de quoi, ils débourseront en moyenne 1 760 euros de plus par an. Aux yeux des chercheurs, le pire est encore à venir : les 3,3 millions de foyers qui renégocieront leur crédit immobilier au cours des trois prochaines années verront leur facture annuelle augmenter en moyenne de 3 400 euros.

Aucune aide pour les emprunteurs en difficulté

En cas de difficulté, ces emprunteurs devront se débrouiller seuls : il n’existe aucun processus d’aide publique à leur destination et le ministre de l’Économie Jeremy Hunt a rejeté ce mardi toute action en ce sens du gouvernement conservateur, notamment la mise en place d’une réduction d’impôt pour les détenteurs d’un crédit immobilier, comme ce fut le cas entre 1983 et 2000. “Bien que nous compatissions aux difficultés et que nous fassions tout ce qui est en notre pouvoir pour aider les personnes qui voient le coût de leur hypothèque augmenter, nous ne ferons rien qui puisse prolonger l’inflation”, a-t-il prévenu. Jeremy Hunt rencontrera en revanche ce vendredi les principaux fournisseurs de crédits “pour leur demander quelle aide ils peuvent apporter aux personnes qui ont du mal à payer les crédits immobiliers les plus élevés et quelles flexibilités pourraient être envisagées pour les familles en retard de paiement”.

Les propriétaires occupants ne sont pas les seuls affectés par ces changements. En 2022, 5,6 millions de foyers (soit 19 % des foyers britanniques) louaient leur logement dans le secteur privé. Nombre d’entre eux ont subi des augmentations brutales de leur loyer par leurs propriétaires, eux-mêmes affectés par les hausses de leurs traites. Dans ce secteur peu contrôlé, les hausses de loyers sont autorisées de manière quasi illimitée tous les mois ou tous les ans selon la durée des contrats signés.