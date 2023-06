En France, la rédaction du Journal du Dimanche (JDD) refuse de virer à l’extrême droite

Le JDD appartient depuis peu au groupe Vivendi détenu par le milliardaire français Vincent Bolloré. Lancé il y a 2 ans, son rachat du groupe Lagardère, qui compte aussi notamment Europe 1 dans son portefeuille, a reçu début juin le feu vert de la Commission européenne. En 2015, Vivendi avait déjà repris le groupe Canal +, qui comprenait notamment Canal +, C8 et i-Télé.

Une méthode “par étapes”

”Vincent Bolloré procède par étapes pour mettre une rédaction au pas, avec tout d’abord l’arrivée de personnes qui montrent qu’il va y avoir du changement, avant de tester la résistance de la rédaction puis de placer la personne qui mettra en place le projet éditorial qui l’intéresse”, analyse Claire Sécail, chercheuse CNRS au Centre de recherche sur les liens sociaux (CERLIS). “C’est ce qui s’est passé en 2016 à i-Télé, qui deviendra CNews. Au JDD, Jérôme Béglé est tout d’abord arrivé pour dé-libéraliser le journal en lui faisant adopter une ligne plus dure, plus conservatrice. Geoffroy Lejeune, c’est la seconde étape. Celle qui confirme le tournant.”

Pour Claire Sécail, Vincent Bolloré fait ainsi passer ses sujets de prédilection et ses convictions dans les médias qu’il possède, même sur une chaîne comme C8 qui a accueilli en 2018 une nouvelle émission, Balance ton post, animée par Cyril Hanouna, et dans laquelle Geoffroy Lejeune a été chroniqueur. “Quand on regarde les premiers numéros et les sujets abordés, il s’agissait d’insécurité, d’identitaire, du voile, du halal, de perte d’autorité, et du religieux aussi, avec la question de l’IVG. Quant aux invités, ils incarnaient des positions très radicalisées et réactionnaires. En mettant ainsi ces sujets à l’agenda, Vincent Bolloré veut que sa vision du monde s’impose.”

Claire Sécail parle même de “projet idéologique, d’agenda politique” de Vincent Bolloré. “On n’a pas de preuve écrite mais l’analyse des contenus permet de parler d’agenda. Et je rappelle qu’en 2019, il a installé Éric Zemmour et il lui a donné une émission sur CNews après avoir estimé que Marine Le Pen ne remporterait pas la présidentielle de 2022.”

Les précédents de Canal + et d’i-Télé

Le premier secrétaire général du Syndicat national des journalistes (SNJ) Emmanuel Poupard fustige l'” ingérence de la part d’un actionnaire”. “Vincent Bolloré, c’est la main invisible qui tient le stylo du journaliste. Ainsi, il me semble urgent de doter les rédactions d’un droit d’opposition collectif pour redonner les clés des choix éditoriaux aux journalistes.”

Pour Claire Sécail, le passé ne laisse pas entrevoir d’issue heureuse pour les journalistes du JDD. “Quand Vincent Bolloré a repris Canal +, il s’en est pris aux Guignols de l’info avant de s’attaquer à l’investigation. À i-Télé, ça a été une saignée. Ceux qui le critiquent, lui et ses idées, ou ceux qui ne les acceptent pas, sont remerciés. Vincent Bolloré va reconstruire un journal avec des personnes qui ne verront pas de problème à travailler pour lui, avec une ligne éditoriale durcie, droitisée, extrême droitisée, comme il l’a fait notamment à i-Télé, puis plus récemment à Europe 1.”