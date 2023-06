Le Royaume-Uni dit avoir intercepté 21 appareils russes aux confins de l'Otan en 21 jours

"La RAF a œuvré aux côtés de nos alliés durant les trois dernières semaines pour faire en sorte que les États membres et nos pays partenaires soient protégés, et ils peuvent avoir l'assurance de notre soutien continu pour renforcer la sécurité européenne aux côtés de ceux qui partagent nos valeurs", a-t-il ajouté.

Déployés sur la base d'Amari en Estonie depuis mars, dans le cadre de la contribution britannique aux missions de l'Otan, les Typhoon britanniques ont décollé pour surveiller les appareils russes lorsque ces derniers ne communiquent pas avec les agences de trafic aérien, représentant ainsi un danger pour la sécurité aérienne, selon le ministère britannique de la défense.

Les appareils britanniques doivent rester en Estonie jusqu'au mois d'août, où ils seront relevés par des avions de l'armée espagnole.

Durant son déploiement en Estonie, la Royal Air Force a aussi pris part à plusieurs exercices majeurs, dont l'un a été décrit par Londres comme le plus important exercice aérien de l'Otan depuis la fin de la guerre froide.

Cette démonstration de force et d'unité face aux menaces potentielles de la Russie, en pleine guerre en Ukraine, avait été décrite par ses organisateurs comme le plus important exercice aérien de toute l'histoire de l'Alliance, réunissant 250 aéronefs militaires de 25 pays membres et partenaires de l'Otan, dont le Japon et la Suède, pays candidat à l'adhésion.