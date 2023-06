La Grèce est toujours bleue de Mitsotakis : "Son discours est plus parlant, même si ce n'est pas tout à fait vrai"

Feu d'artifice, coups de klaxon, fumigènes, drapeaux qui claquent au vent, rien manque à la fête pas même les slogans revanchards des membres de la jeunesse du parti. "Fini la gauche, elle ne reviendra plus jamais au pouvoir", hurle à plein poumons Evdoxia, une jeune femme d'une vingtaine d'années, qui filme la fête avec son portable. "C'est un moment historique", clame-t-elle approuvée par tous. De son estrade, Kyriakos Mitsotakis affiche un sourire courant d'une oreille à l'autre, mais tempère les ardeurs : "Je serais le premier ministre de tous les Grecs (...) Nous allons travailler avec humilité et sans arrogance pour tout le pays. Ce soir on fait la fête et demain on se met au travail".

Mitsotakis polit son image de bosseur

De fait, son retour aux affaires s'est fait au pas de course. Moins de 24 heures après, la composition du nouveau gouvernement est annoncée, le premier conseil des ministres est prévu pour demain et Kyiriakos Mitsotakis sera à Bruxelles pour le sommet européen jeudi et vendredi prochains. Les premiers projets de loi pour les réformes à venir seront votés avant les vacances parlementaires d'août prochain. On est loin de l'attentisme de la gauche grecque en pleine débâcle.

Alexis, un retraité de 67 ans qui a voté conservateur, jubile quand on évoque devant lui le Premier ministre : "Il bosse, c'est le seul parti en état de gouverner actuellement". Cette image d'un chef de gouvernement qui travaille en bras de chemise pour le bien du pays, comme l'ancien président américain Obama, a été véhiculée pendant des mois par toutes les télévisions du pays contrôlées par l'équipe Mitsotakis. Mais si elle a directement touché les Grecs, c'est aussi parce qu'elle a été nourrie par une campagne électorale désastreuse d'Alexis Tsipras, ex-Premier ministre de gauche. "Il fait toutes les erreurs possibles et imaginables", enrage Dimitris, militant du parti Syriza qui jusqu'au dernier moment a espéré, comme beaucoup, que la formation de gauche radicale pourrait maintenir les 20% acquis au premier tour. "Il aurait fallu pour cela proposer un programme viable, l'expliquer, et pas faire une campagne négative uniquement axée sur la critique de l'adversaire", analyse Alexandre Sakelariou, du département de sciences politiques à l'université de Panthion à Athènes. Qui ajoute : "pendant quatre ans le Syriza n'a rien fait pour préparer ces élections et si rien n'est fait dans les quatre ans à venir, Mitsotakis aura un boulevard devant lui pour rempiler" lâche, amer, cet universitaire.

La gauche en déroute

Syriza a à peine dépassé les 17% alors que Kiriakos Mitstotakis raflait plus de 40% des voix. La gauche dans son ensemble a moins de 100 députés au Parlement alors que le parti du Premier ministre reconduit en a récolté 157 sur les 300 que compte la Vouli grecque. Mais ces chiffres, pour parlant qu'ils soient, sont à remettre dans le contexte d'une abstention record : 47, 2% des Grecs n'ont pas voté, soit pratiquement un Grec sur deux. Si la droite et l'extrême droite ont fait le plein de voix, la gauche a préféré ne pas voter ou voter pour des petits partis afin de couper la route à la majorité des deux tiers que visait Mitsotakis en vue d'une modification de la Constitution.

Ce qui est surprenant c'est qu'une majorité de Grecs a préféré voter pour les conservateurs de Nouvelle démocratie et les socialistes du Pasok qui ont augmenté leur score, alors qu'ils ont les partis à l'origine de la crise économique sans précédent, plutôt que soutenir Syriza, le parti qui l'a gérée, sans avoir jamais gouverné auparavant. Même le parti de l'ancien ministre des Finances d'Alexis Tsipras, Yianis Varoufakis, qui s'était violemment opposé aux créanciers du pays, en a pris pour son grade. Pour la seconde fois, il n'est pas parvenu à se faire élire au Parlement. "Tsipras et Varoufakis rappellent aux grecs les années noires de la crise", explique Manolis Bitsis, journaliste de la chaîne parlementaire spécialiste de Nouvelle Démocratie. "Le discours de Mitsotakis qui dit avoir sorti le pays de la crise, augmenté salaires et retraites, baissé les impôts et chômage est plus parlant, même si ce n'est pas tout à fait vrai car ce qu'il a fait essentiellement c'est multiplier les allocations", pour aider les Grecs à supporter la hausse du coût de la vie, ajoute-t-il.

De plus, son discours musclé sur la question migratoire parle aux Grecs qui accusent la gauche "d'ouvrir la porte aux migrants" de ne pas "garder les frontières du pays" et d'être "laxiste" face à une Turquie agressive. D’où les trois partis d'extrême droite entrés au parlement dont celui des Spartiates. Sa campagne électorale a été menée par un haut cadre du parti néo-nazi Aube Dorée en prison pour participation à une organisation criminelle. A eux seuls ces partis totalisent 13% des voix et une trentaine de députés. Ils scellent le virage du pays vers une droite de plus en plus musclée.