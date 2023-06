”L’Union européenne risque de ne pas atteindre ses objectifs climatiques pour 2030”, avertit la Cour des comptes européenne

Elle épingle également le manque de transparence sur les performances climatiques et énergétiques de l’UE, qui empêche de tirer des enseignements sur l’efficacité des mesures prises. Enfin, elle dit sa crainte que les ambitions européennes en matière climatique pour 2030 ne puissent être rencontrées, faute de financement suffisant.

1 Un bon élève aidé par des facteurs extérieurs

En matière de lutte contre le changement climatique, l’Union européenne fait figure de bon élève parmi les pays industrialisés. Elle a atteint, et même dépassé, les objectifs “3 fois 20” qu’elle s’était fixés en 2009 pour l’horizon 2020 : 20 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), une augmentation de 20 % de l’efficacité énergétique et une augmentation de 20 % de la part des renouvelables dans la consommation énergétique finale. Contrat rempli, se félicitait la Commission européenne, en septembre 2022. En 2020, l’UE avait réduit ses émissions de GES de 31,9 % par rapport au niveau de 1990 ; de 24,6 % sa consommation énergétique par rapport au scénario de référence de 2007 et porté à 22,1 % la part d’énergies renouvelables dans la consommation globale.

Contrat rempli, mais en partie en raison de facteurs externes, comme la crise financière de 2009 et, surtout, la pandémie de Covid-19 nuance la Cour des comptes européenne. Entre 2019 et 2020, les émissions ont diminué de 8,4 % – soit la réduction la plus importante observée sur la période 1990-2020 – au moment précis où la pandémie, et les mesures de confinement prises pour l’endiguer, ont mis l’activité économique et industrielle de l’Union sur pause. La Commission a examiné l’incidence de la pandémie sur la réalisation des objectifs climatiques, mais sans en mesurer l’ampleur, pointe la CCE. En extrapolant sur la tendance pour la période 2009-2019, la Cour estime que la réduction des émissions aurait été de 27,9 %, si le Covid n’avait pas déferlé sur l’Europe – c’est toujours mieux que l’objectif initial de 20 %. En revanche, dans ce même scénario, l’augmentation de l’efficacité énergétique n’aurait été que de 17,8 %. La Cour rappelle au passage que sept États membres, dont la Belgique, n’ont pas atteint la cible des 20 % dans ce domaine.

Le rapport rappelle encore que le bilan carbone du commerce et des fuites carbone (la délocalisation hors d’Europe d’industries fortement polluantes) n’entre pas dans la comptabilisation des émissions européennes, qui augmenteraient de 8 % si tel était le cas ; pas plus que celle du transport aérien et du fret maritime qui gonfleraient le niveau d’émissions européennes de respectivement 3,4 et 3,6 %. L’une des recommandations des auditeurs de la Cour est d’ailleurs de faire en sorte que l’Union comptabilise toutes les émissions dont elle est responsable dès la fin 2026.

2 Un succès obtenu sans trop savoir comment

Par ailleurs, si l’objectif “3 fois 20” a bien été atteint, la Cour observe que “la Commission n’a qu’une idée vague de ce qui a été efficace. Elle n’a pas un aperçu des actions qui ont été fructueuses et de celles qui ne l’ont pas été”, a expliqué ce lundi matin à la presse Joëlle Elvinger, présidente de la Chambre de la Cour des comptes, qui a piloté le rapport.

Le tableau est relativement lisible en ce qui concerne l’efficacité du système européen d’échange de quotas d’émissions (SEQE, plus connu sous l’acronyme anglais ETS). Mais pour ce qui est du rapport coût/efficacité de la réalisation des objectifs pour les budgets nationaux, le budget européen et le secteur privé, le manque de données est patent. De même, on sait peu de choses sur le coût des flexibilités dont certains États membres ont fait usage pour atteindre des objectifs nationaux, par exemple en achetant des quotas d’émissions ou des parts de renouvelables à d’autres pays de l’Union – c’est le cas de la Belgique n’a pas atteint le seuil de 13 % d’énergies renouvelables qui lui était fixé.

Or, insiste Mme Elvinger, “c’est très important d’avoir de la transparence. Des données fiables sont un élément clé pour pouvoir prendre les décisions politiques pertinentes”, mais aussi pour permettre aux citoyens de juger de l’efficience des politiques menées. Le rapport recommande d’augmenter la transparence de la performance de l’UE et de ses États membres en ce qui concerne les actions en matière de climat et d’énergie.

Difficile, en effet, de fixer le bon cap pour atteindre la deuxième étape, quand on ne sait trop comment on est arrivé à la première. Aussi la Cour dit-elle son espoir que son rapport contribuera à guider l’évaluation que la Commission devra faire des projets de plans nationaux énergie-climat élaboré pour remplir les objectifs de 2030 : une réduction d’au moins 55 % des émissions, une consommation des renouvelables portée à 45 %, et une augmentation de l’efficacité énergétique de 42 %.

3 Comment financer les ambitions pour 2030 ?

Dans son rapport, la Cour indique qu’elle identifie “peu d’éléments” qui lui permettent de penser que l’Union remplira les objectifs fixés pour 2030. Elle perçoit même des éléments qui indiquent à envisager le contraire. Notamment parce que les plans des États membres en matière d’efficacité énergétique manquent d’ambition. Des propositions visant à revoir les objectifs de 2030 à la hausse, comme “Fit for 55” (la cible de réduction avait initialement été fixée à 40 %) ou RePowerEU ne tiennent pas suffisamment compte de problématiques connues, comme la dépendance énergétique par rapport à la Russie, épingle la Cour.

Le principal obstacle risque bien d’être celui du financement. Lors de l’élaboration du cadre financier pluriannuel (CFP) 2014-2020, l’Union s’était engagée à consacrer au moins 20 % de son budget à l’action pour le climat – mais au final, seuls 13 % du budget européen ont été affectés à cet effet. En juillet 2020, les Vingt-sept n’en ont pas moins décidé de dédier 30 % du cadre budgétaire 2021-2027, soit environ 87 milliards d’euros par an, à l’action climatique européenne. “C’est moins de 10 % des montants estimés nécessaires pour atteindre les objectifs de 2030, qui ont été estimés à 1000 milliards par an”, souligne Lorenzo Pirelli, chef de mission qui a participé à l’audit de la Cour.

Le reste du financement doit provenir des budgets nationaux (sous pression permanente) et des investisseurs privés. Le problème est que les projets de plans nationaux présentés par les États membres en 2019 et 2020 sont pauvres en information sur les investissements, regrette la Cour, qui a analysé les plans de l’Allemagne, de l’Irlande, de l’Italie, de la Pologne et de la Suède.

La troisième recommandation de la CCE invite la Commission à collaborer plus étroitement avec les États membres, pour qu’ils incluent dans leurs plans nationaux actualisés davantage d’informations sur les coûts et les effets escomptés des politiques énergie/climat, ainsi que sur les besoins en investissements et les sources de financement nécessaires.