En ce qui concerne les départs, l’organisation automobile conseille de partir les week-ends du 30 juin au 2 juillet ou du 7 au 9 juillet. Avec une préférence pour un départ le dimanche 2 ou 9 puisqu’aucun problème de circulation n’est attendu, contrairement au vendredi ou samedi où l’on s’attend à “une circulation dense dans tous les pays, avec des embouteillages moins importants aux points noirs”.

En revanche, ceux qui partent un peu plus tard devront éviter le week-end du 28 au 30 juillet, mais surtout le week-end du 4 au 6 août. “Les vendredis 14 et 21 juillet, l’affluence n’est pas encore trop importante. Mais les samedis 15, 22 et 29 juillet, tout comme le vendredi 28 juillet, l’affluence sera très forte dans toute l’Europe avec des embouteillages à n’en plus finir. Il est préférable d’éviter ces journées pour prendre la route. Le dimanche est le meilleur jour pour voyager pendant ces week-ends”, poursuit Touring.

Qu’en est-il du mois d’août ? Il faut à tout prix éviter le week-end le plus chargé de l’été : celui du 4 au 6. “Le dimanche sera moins chargé, mais de petits embouteillages sont toujours possibles”.

Tandis que “le samedi 12 août est un jour de départ rouge en Europe, avec une circulation très difficile et de longs embouteillages. On peut également s’attendre à des embouteillages moins importants le vendredi. Le dimanche 13 août est un bon jour de départ, avec un trafic dense mais fluide”.

Et les retours ?

Il faudra attendre le samedi 22 juillet avant de voir quelques embouteillages en Autriche, Suisse, Allemagne et Italie.

Touring déconseille également de rentrer de vacances un jour de week-end. “Tous les week-ends sont très chargés en Europe en direction du nord. Tous les samedis sont des jours à éviter pendant cette période pour les retours avec une circulation très difficile et de longs embouteillages. Les dimanches sont en revanche un peu moins chargés. Les vendredis et lundis sont donc les meilleurs jours de voyage avec un trafic léger mais fluide. Les retours sont à leur pic pendant les week-ends du 11 au 13 et du 18 au 20 août, le samedi étant à chaque fois le jour le plus chargé et donc à éviter pour les retours”.

Qu’en est-il des routes à éviter ?

En Belgique, il est préférable d’éviter l’E40 Bruxelles – Ostende et l’E411 Bruxelles – Luxembourg, le R0 autour de Bruxelles et le R1 autour d’Anvers. “Pendant l’exode des vacances, la E17 Anvers – Lille et la E19 Anvers – Bruxelles – Mons – Valenciennes sont également très fréquentées, en partie à cause du trafic de transit en provenance des Pays-Bas”, affirme également Touring.

