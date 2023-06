Geoffroy Lejeune au JDD : “Il ne pourra plus afficher sa proximité idéologique avec Éric Zemmour”, déclare Arnaud Lagardère

Après l’annonce surprise et brutale de la nomination de l’ancien directeur du magazine Valeurs Actuelles à la tête du Journal du Dimanche, la rédaction n’a pas hésité a montré son mécontentement et s’est mis en grève. Arnaud Lagardère s’est donc rendu à la rédaction pour rencontrer les journalistes mécontents et inquiets de voir leur hebdomadaire virer à l’extrême droite. “C’est mon choix. Un choix économique et non idéologique. J’ai choisi Geoffroy Lejeune pour son expertise sur la diffusion et le numérique. La ligne éditoriale ne changera pas. Il ne pourra plus afficher sa proximité idéologique avec Éric Zemmour”, a-t-il expliqué aux équipes du JDD.