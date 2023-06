Un touriste grave son nom et celui de sa petite amie sur le Colisée, la police romaine le recherche (VIDÉO)

Mais il semblerait que le Colisée soit parfois victime de son succès. Sur les réseaux sociaux, une vidéo datée du vendredi 23 juin est devenue virale. On y voit un touriste anglophone en train de graver son nom et celui de sa petite amie sur les murs du Colisée. Au moyen d’une clé, le jeune homme a gravé “Ivan + Hayley 23”. Alors que l’auteur de la vidéo, un autre touriste, l’interpelle en lui demandant “Are you serious, man ?” (“Tu es sérieux, mec ?”), le graveur se retourne en affichant un large sourire ne réalisant manifestement pas qu’il est en train de dégrader l’un des monuments majeurs de l’Antiquité romaine.

Le ministre italien de la Culture, Gennaro Sangiuliano, a partagé la vidéo sur Twitter et a qualifié cet acte de “très grave” et “indigne” et regrette un “signe de grande incivilité qu’un touriste défigure l’un des lieux les plus célèbres du monde, le Colisée, pour y graver le nom de sa fiancée”. Il ajoute que des sanctions seront prises à l’encontre de ce touriste et espère que celui-ci sera rapidement identifié.

Le porte-parole des carabinieri de Rome, la force militaire qui assure les missions de police et de maintien de l’ordre, déclare : “Nous avons été informés de cet incident et cherchons à identifier le coupable et lorsqu’il sera arrêté, il sera puni”. L'autorité du parc archéologique du Colisée a déposé une plainte le 25 juin. Le touriste est donc activement recherché et ne devrait pas s’en sortir aussi facilement.

Un homme a été filmé en train de graver "Ivan + Hayley 23" sur un mur du Colisée, à Rome. ©DR

Ce n’est malheureusement pas la première fois qu’un tel acte de vandalisme se produit au Colisée. Alfonsina Russo, la directrice du Colisée, explique à nos confrères du Daily Mail : “Quand vous avez des gens mal éduqués au Colisée, ce genre de vandalisme arrive et j’espère qu’il n’y aura pas d’imitateurs”.

En 2015, deux touristes californiennes âgées de 21 et 25 ans avaient gravé leurs initiales à l’aide d’une pièce sur le Colisée avant de prendre un selfie.

En 2014, un touriste russe de 42 ans avait été pris en flagrant délit en train de graver son initiale avec une pierre pointue.

La justice italienne l’avait condamné à une amende de 20 000 euros et à une peine de quatre mois de prison avec sursis. Encore en 2014, un père et son fils originaires d’Australie s’étaient faits attraper alors que le fils gravait son nom sur le mur du Colisée pendant que son père faisait le guet.