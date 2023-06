Adolescent tué par un policier à Nanterre: Macron réagit, 2000 policiers mobilisés mercredi soir

À lire aussi

Quelque 2.000 policiers et gendarmes seront mobilisés mercredi soir en banlieue parisienne, notamment dans les Hauts-de-Seine, pour prévenir de nouvelles violences, a annoncé le ministre français de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui trouve les images du drame "sont extrêmement choquantes".

Dans la nuit de mardi à mercredi, 31 personnes ont été interpellées en France, 24 membres des forces de l'ordre ont été blessées légèrement et une quarantaine de voitures brûlées, a détaillé le ministre français de l'Intérieur, lors d'un point presse à la préfecture de police. Une annexe de la mairie de Mantes-la-Jolie (Yvelines) située dans le quartier du Val-Fourré a été incendiée et "complètement détruite" . Quelque 350 policiers et gendarmes avaient été mobilisés par la préfecture de police la nuit dernière.

La mère de Naël appelle à une marche blanche jeudi

La mère de Naël, l'adolescent de 17 ans tué par un tir de policier mardi matin à Nanterre, appelle à une marche blanche en hommage à son fils jeudi à 14h devant la préfecture des Hauts-de-Seine.

"Rendez-vous jeudi à la préfecture à 14h, marche blanche, venez tous", dit-elle dans une vidéo postée sur TikTok, avant d'ajouter: "C'est une révolte pour mon fils".