Après la mort de Nahel, le spectre des émeutes des banlieues de 2005

D’après les premiers articles reprenant des sources policières, un des deux agents a dû faire usage de son arme parce que le véhicule fonçait dans leur direction ; une version très vite contredite par une vidéo. Diffusée sur les réseaux sociaux, elle ne montre pas les deux policiers devant la voiture, mais sur le côté, à hauteur de la vitre avant côté conducteur, l’un des deux étant accoudé au pare-brise et tenant l’adolescent en joue. “Tu vas te prendre une balle dans la tête”, entend-on dans la vidéo, avant que la voiture ne redémarre et que le policier ne tire, à bout portant, dans le thorax du conducteur.

Le parquet a ouvert deux enquêtes en flagrance, l’une pour refus d’obtempérer et tentative d’homicide volontaire sur personne dépositaire de l’autorité publique, l’autre concerne le policier auteur du tir mortel. Il a été placé en garde à vue pour homicide volontaire.

Les avocats de la famille de Nahel ont annoncé qu’ils déposeront plainte pour homicide volontaire contre le policier auteur du tir et pour complicité d’homicide volontaire contre son collègue. “Une seconde plainte pour faux en écriture publique sera déposée à l’encontre des policiers qui ont affirmé que le jeune homme avait tenté de commettre un homicide sur leur personne en tentant de les percuter, ce qui est formellement démenti par le visionnage de la vidéo”, ont déclaré Maîtres Yassine Bouzrou, Jennifer Cambla et Abdelmadjid Benamara.

Crainte d’un embrasement

La situation est électrique et l’exécutif craint une nouvelle vague de violence, voire de revivre les émeutes des banlieues de 2005. Elles avaient commencé après le décès de deux adolescents, morts électrocutés dans un poste électrique à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) alors qu’ils tentaient d’échapper à un contrôle policier.

Ce mercredi, à l’Assemblée nationale, les députés ont observé une minute de silence. Au Sénat, lors des questions d’actualité au gouvernement, la Première ministre Elisabeth Borne (Renaissance) a déclaré que les images étaient “choquantes”. “Elles montrent une intervention qui ne semble manifestement pas conforme aux règles d’engagement de nos forces de l’ordre”.

Les actes “n’ont pas été conformes à la législation, la déontologie et la formation de la police nationale”, a ajouté le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin (Renaissance), qui a annoncé le déploiement de 2 000 policiers et gendarmes pour éviter de nouvelles violences dans la nuit de mercredi à jeudi en Ile-de-France.

Depuis Marseille (Bouches-du-Rhône), le président Emmanuel Macron (Renaissance) a également réagi, parlant d’un drame “inexplicable et inexcusable”. “La justice a été immédiatement saisie. Je souhaite qu’elle fasse son travail, avec célérité. Il faut le calme pour que la justice se fasse, et il faut du calme partout, parce que nous n’avons pas besoin d’un embrasement.”

Ces réactions n’ont pas du tout été appréciées par les syndicats policiers, qui ont demandé le respect de la séparation des pouvoirs et de la présomption d’innocence. La tonalité était la même chez la présidente des députés du Rassemblement national (RN) Marine Le Pen, qui a qualifié les propos du chef de l’État de “très excessifs” et d'”irresponsables”. “Il y a de plus en plus de refus d’obtempérer, c’est le problème de l’autorité. La police n’a plus, aujourd’hui, dans un certain nombre de quartiers, la moindre autorité, et ça, ça met des vies en danger.”

À l’autre bout de l’échiquier politique, la députée La France insoumise (LFI) Clémentine Autain a tenu un tout autre discours. “La “violence légitime” détenue par les policiers n’autorise aucunement à tuer. La légitime défense est le cas d’exception. L’État de droit n’est pas le droit de mourir pour refus d’obtempérer. La justice en est la condition.”

"S’indigner ne suffit plus”

En 2022, treize personnes sont décédées après un refus d’obtempérer lors d’un contrôle routier ; un record. Cinq policiers ont été mis en examen dans ces dossiers.

”Un refus d’obtempérer n’octroie pas le droit de tuer”, a asséné le président de la Ligue des droits de l’homme Patrick Baudouin, pointant du doigt la modification en 2017 du Code de la sécurité intérieure et en particulier l’article L.435-1, qui facilite le recours à l’utilisation d’armes, notamment en cas de refus d’obtempérer.

Pour Patrick Baudouin, “s’indigner ne suffit plus, il faut agir. Agir pour que les familles de Nahel et les autres obtiennent justice. Les fausses déclarations qui entretiennent l’impunité policière sont intolérables, tout comme la communication immédiate souvent trompeuse des autorités ou les discours qui visent à relativiser ces décès. Mais aussi agir pour mettre fin à une telle épidémie d’homicides.”

La Ligue des droits de l’homme réitère ainsi sa “demande d’abrogation de cet article L.435-1, et d’une révision profonde des pratiques policières”.

Ce débat sur l’action des forces de l’ordre va ressurgir, inexorablement. Il refait surface assez souvent. La France est d’ailleurs fréquemment épinglée par des organisations comme le Conseil des droits de l’homme de l’ONU pour les violences policières et les discriminations raciales.

"J’ai mal à ma France”

La mort de Nahel et la multiplication des violences policières ont d’ailleurs fait réagir des célébrités, dont des cadres de l’équipe nationale de football. “J’ai mal à ma France”, a écrit le capitaine des Bleus Kylian Mbappé sur Twitter. Son coéquipier et défenseur Jules Koundé a quant à lui regretté “cette nouvelle bavure policière”. “C’est toujours pour les mêmes, qu’être en tort conduit à la mort”, a pour sa part regretté le gardien Mike Maignan. L’acteur Omar Sy, lui, demande “qu’une justice digne de ce nom honore la mémoire de cet enfant”.

La justice, et l’apaisement, c’est également ce que réclame Patrick Jarry, le maire de Nanterre, où se tient, ce jeudi à 14 heures, une marche blanche devant la préfecture de police, à la demande de la mère de l’adolescent tué.