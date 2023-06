”C’était un gentil garçon”: des violences éclatent en France suite au décès d’un jeune de 17 ans, tué par balle par un policier (VIDÉOS)

Mardi soir, la commune de Nanterre a été secouée par le décès de Naël, un jeune homme Nord-Africain de 17 ans. Ce dernier a été abattu par un policier suite à un refus d’obtempérer alors qu’il était au volant d’une voiture. Une vidéo, diffusée en ligne et approuvée par AFP, montre l’un des policiers en train de tenir le jeune homme en joue, jusqu’à ce que celui-ci démarre et que l’agent des forces de l’ordre lui tire dessus. On aperçoit ensuite la voiture finir sa course quelques dizaines de mètres plus loin, encastrée dans un poteau.