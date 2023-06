Les dirigeants des Vingt-sept cherchent les moyens de gérer la migration loin de l'Europe

Les divisions persistent entre les États membres qui, au Sud et à l’Est, sont prêts à tout pour y arriver et d’autres, dont l’Allemagne, qui s’opposent encore aux idées les plus controversées, comme celle de "murer" l’UE. “La migration sera le débat le plus difficile de la réunion”, anticipe donc un diplomate. Mais en soi, le cap est fixé. La récente tragédie en Méditerranée – pour laquelle le Conseil européen exprimera “son profond chagrin”, selon le projet de conclusions consulté par La Libre – est même présentée comme une nouvelle preuve qu’il faut concrétiser l’Europe forteresse.

Dans une lettre adressée aux États membres dimanche, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, décrit ce naufrage comme “un nouvel appel à l’action, qui souligne l’urgence d’intensifier notre travail avec les pays partenaires, de redoubler nos efforts pour lutter contre le trafic de migrants et de limiter les départs irréguliers sur des navires surchargés”. Si la question d’offrir des “voies légales alternatives” aux candidats à l’asile pour atteindre l’Union est brièvement mentionnée, là n’est pas la priorité. Tout au plus, Ursula von der Leyen “encourage”-t-elle les États membres à se montrer “ambitieux” dans leurs promesses de réinstallation de réfugiés depuis des pays tiers.

”Le focus est mis sur le volet externe de la migration”, résume une source européenne.

La Hongrie et la Pologne vont taper du poing sur la table

Pour ce qui est du volet interne, les ministres des Vingt-sept ont trouvé, le 8 juin, un accord sur la responsabilité et la solidarité dont chacun doit faire preuve pour gérer la migration au sein de l’UE. Les recettes envisagées ont déjà échoué par le passé, dont celle de parquer (lisez : détenir) les migrants aux frontières de l’Union, le temps de traiter rapidement leur demande d’asile. Un tel système a montré ses limites – c’est un euphémisme – dans les camps des îles grecques ou encore en Hongrie, infligeant des souffrances terribles aux migrants. “Je sais”, soupire un diplomate européen. Mais si le Conseil avait échoué à trouver un accord sur ces deux propositions de législation phares, “le signal aurait été que l’UE n’est pas capable de gérer l’immigration. Ce qui aurait été problématique avant les élections du Parlement européen et aurait probablement profité à l’extrême droite”, poursuit un autre.

Ce compromis n’a cependant pas convaincu la Pologne et la Hongrie, qui s’y sont opposées. En vain puisqu’une majorité qualifiée suffisait pour adopter ces deux textes – qui devront encore être négociés avec le Parlement européen pour être adoptés. Budapest et Varsovie ne comptent pas en rester là et soulèveront la question au sommet européen. Ils pestent notamment contre le fait de devoir payer 20 000 euros par migrant qu’ils refuseront d’accueillir, au titre d’une redistribution équitable des demandeurs d’asile entre les Vingt-sept. “Au lieu de mettre fin à la migration illégale, Bruxelles veut dépenser des milliards supplémentaires pour installer les migrants illégaux en Europe”, s’est indigné le Premier ministre hongrois Viktor Orban mardi, sur Twitter, faisant référence à la proposition de la Commission pour réviser le budget pluriannuel (2021-2027) de l’UE et consacrer 15 milliards d’euros supplémentaires à la gestion de la migration. “La Pologne et la Hongrie vont gueuler”, anticipe donc une source européenne.

Comment bloquer la migration ?

Reste que, pour la plupart des États membres, l’accord obtenu début juin “n’est qu’un détail”, observe un diplomate. Car le vrai enjeu est de bloquer la migration vers l’Europe. Cela a l’avantage de plaire à la Pologne, à la Hongrie à leurs voisins d’Europe centrale et orientale, autant qu’aux pays du Sud en première ligne des flux migratoires ou aux États membres plus au Nord, y compris la Belgique, pays de migration secondaire…

Lors de ce sommet européen, une dizaine d’États, dont l’Autriche, le Danemark, la Grèce, Malte, et les pays baltes, comptent remettre sur la table la question "des solutions innovantes et efficaces”, lit-on dans une proposition commune consultée par La Libre. Cette expression est devenue un jargon pour le financement, via des fonds européens, de la construction de murs aux frontières de l’UE. Cette demande s’est jusqu’ici heurtée à l’opposition d’autres pays, dont la France et l’Allemagne, ainsi que de la Commission. Dans sa lettre du 25 juin, Ursula von der Leyen se dit cependant prête à “réfléchir hors des sentiers battus”… Contacté, un porte-parole a refusé de confirmer ou infirmer un changement de position de la présidente sur ce sujet.

Tout miser sur les pays tiers

Le succès de la gestion de la migration, telle qu’imaginée par le Conseil, sera surtout conditionné par la diminution drastique des flux migratoires et par l’accélération des renvois des migrants, dont la demande d’asile a été refusée. Entrent donc en scène les pays tiers, comme garants (ou sous-traitants) de la politique migratoire européenne. Leur coopération est en effet cruciale, que ce soit pour freiner les migrants sur la route vers l’Europe, accepter le retour de leurs ressortissants ou même d’individus qui ont traversé leur territoire.

Selon Ursula von der Leyen, le récent paquet proposé à la Tunisie – pays en pleine dérive autoritaire – peut servir de “modèle” pour la coopération avec d’autres États, comme l’Égypte. Le 11 juin, l’UE a mis sur la table un plan, doté de plus d’un milliard d’euros, pour renforcer le partenariat avec Tunis, y compris dans le domaine de la migration. En clair, la Tunisie est invitée à mieux bloquer les flux migratoires vers l’Europe. Un accord-cadre sur l’ensemble du paquet devait être conclu cette semaine, mais les négociations patinent encore. En cause notamment la réticence des Tunisiens à devenir les gardes-frontières de l'Union.

Certains États membres aimeraient pousser le débat plus loin. Le Danemark cherche ainsi à porter au niveau européen son projet de délocaliser les centres d’accueil de demandeurs d’asile au Rwanda – à l’instar de ce que fait le Royaume-Uni. L’idée reste controversée, même si elle séduit de plus en plus d’États.

En soi, ce sont ceux qui, comme l’Allemagne, le Luxembourg et le Portugal, insistent encore sur la défense des droits de l’homme, le respect des standards humanitaires pour l’accueil des demandeurs d’asile ou le besoin de procéder à des sauvetages en Méditerranée qui peinent de plus en plus à se faire entendre. Une telle position devient presque inaudible dans un contexte politique où la coopération avec la Libye, un pays en guerre civile et réputé comme un “enfer” pour les migrants, est par exemple applaudie. Dans sa lettre, la présidente de la Commission salue en effet la livraison par l’UE de deux navires supplémentaires aux gardes-côtes libyens, pour “sauver” des migrants en Méditerranée et les ramener en Libye. Au moins, “établir (de l’initiative de l’UE) un camp de migrants dans le désert libyen constitue encore une ligne rouge”, rassure un diplomate…