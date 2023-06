"Nous enseignerons les Occidentaux arrogants qu'insulter les Musulmans ne relève pas de la liberté d'expression", a déclaré M. Erdogan lors d'une intervention télévisée, ajoutant qu'il condamne cet incident "dans les termes les plus forts".

Un Irakien de 37 ans ayant fui son pays a brûlé mercredi quelques pages d'un exemplaire du Coran devant la plus grande mosquée de Stockholm lors d'un "rassemblement" autorisé par la police suédoise. Ce geste, critiqué également par le Maroc et les USA, a rassemblé une centaine de badauds et de journalistes. Le chargé d'affaires de Suède à Rabat a été convoqué mercredi au ministère marocain des affaires étrangères.

En janvier dernier, déjà, un extrémiste de droite suédo-danois avait brûlé un coran à proximité de l'ambassade de Turquie à Stockholm, déclenchant la colère du monde musulman.