"Sur la base de cette donnée, les compagnies aériennes vont décider si elles maintiennent, annulent ou décalent leurs vols", a précisé à l'AFP Ignace Jeannerat, le porte-parole de Genève Aéroport dans un courriel.

Il a précisé que 8.000 passagers environ étaient touchés pour les départs entre 06H00 et 10H000 locales.

Des dizaines de vols devraient être concernés, d'autant que vendredi marque le début de la saison des voyages estivaux.

Jeudi par exemple, il y avait 42 vols au départ de Genève Cointrin sur cette plage horaire et 30 à l'arrivée.

Le conseil d'administration de la plateforme aéroportuaire a approuvé jeudi la nouvelle politique salariale contestée par le personnel, qui a immédiatement décidé de se mettre en grève ce vendredi.

Le mouvement est reconductible.

Cette grève est historique: il s'agit de la première concernant le personnel de l'aéroport employé selon un contrat de droit public (et non des collaborateurs externes, eux aussi vitaux pour son fonctionnement), au cours des 104 ans d'histoire de Cointrin, souligne le quotidien Le Temps.

Genève Aéroport invite les passagers "à se mettre en contact avec leur compagnie aérienne et à suivre les démarches indiquées" et "présente ses excuses à tous les passagers et leurs familles pour les possibles désagréments."

Sur la période de janvier à mai, l'aéroport a accueilli près de 6,8 millions de passagers, selon les statistiques officielles.