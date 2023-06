Pourquoi le Coran brûle encore en Suède

Car l’homme, Salwane Momika, un Irakien de 37 ans réfugié depuis plusieurs années en Suède, avait bel et bien reçu de la police l’autorisation d’organiser un "rassemblement", ce mercredi, devant la plus grande mosquée de la capitale suédoise, dans l’intention de brûler un exemplaire du Coran… À la provocation du lieu s’ajoutait celle du moment choisi puisque ce 28 juin correspondait au premier jour de l’Aïd al Adha (fête du sacrifice) - ou Aïd al Kébir (grande fête) - soit la célébration la plus importante du calendrier musulman, qui symbole de surcroît l’attachement du fidèle à la foi musulmane. Selon la police, "les risques de sécurité" liés au fait de brûler le Coran n’étaient "pas de nature à l’interdire".

Cette décision, loin d’être irréfléchie ou prise à la légère, a en réalité un fondement judiciaire. Mi-juin, une cour d’appel administrative de Stockholm avait confirmé une décision prise en avril en première instance, qui estimait que les troubles à l’ordre public invoqués par la police pour interdire deux rassemblements similaires les 6 et 9 février (dont l’un organisé par le même homme) "n’avaient pas de lien suffisamment clair" avec ce type d’événement.

Le sujet est très sensible en Suède. En janvier, une manifestation au cours de laquelle un militant d'extrême droite suédo-danois avait brûlé un Coran devant l'ambassade de Turquie à Stockholm, avait suscité la colère d'Ankara. Depuis lors, la Turquie utilise ce prétexte, de même que le refus d'extrader des réfugiés kurdes sympathisants du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, considéré comme terroriste par Ankara) pour bloquer la candidature de la Suède à l'Otan. En avril, M. Momika avait assuré dans la presse que son intention n'était pas de "nuire à (l'adhésion de) ce pays qui (l'a) accueilli et qui a préservé (sa) dignité", mais bien de voir le Coran interdit en Suède.

Si l’on peut s’interroger sur le moyen que l’intéressé utilise pour parvenir à ses fins, on peut tout autant s’interroger sur les motivations des autorités judiciaires concernées. Si l’atteinte au sacré n’est pas un délit en Suède, alors la liberté d’expression qui s’y exerce doit aussi permettre à une personne venant d’un pays musulman de rejeter la religion dominante sans autre risque que de subir l’opprobre, le ridicule, voire la colère, de ceux qui jugent qu’il a commis une absurdité ou un sacrilège.