Une banque incendiée, des couvre-feux dans plusieurs villes: situation à nouveau tendue en France ce jeudi soir suite au décès de Nahel (VIDÉO)

Dans l'après-midi ce jeudi, la marche en hommage à Nahel, 17 ans, s'est terminée dans la confusion avec des heurts, des échanges de gaz lacrymogène et de mortiers d'artifice, alors que du mobilier urbain a été détruit. Au moins une banque a été saccagée.

Les autorités redoutent "une généralisation" des violences urbaines les nuits prochaines et 40 000 policiers et gendarmes ont été mobilisés dans plusieurs villes de France, dont 5000 à Paris. Le gouvernement a aussi fait appel à des unités spécialisées dans les interventions difficiles comme la BRI (Brigade de recherche et d'intervention), projetée en fin de journée à Nanterre ou le GIGN (Groupe d'intervention de la gendarmerie nationale).

Dans le Nord, la préfecture a multiplié les mesures jeudi soir pour prévenir de nouvelles violences à Lille et Roubaix avec l'interdiction de tout rassemblement dans un secteur, le déploiement d'unités du RAID, d'un hélicoptère et de drones.

Pris pour cible mercredi soir lors des émeutes, les tramways et autobus ne circuleront pas jeudi soir après 21H00 en Île-de-France. Même interruption des transports en commun à Tours, Lille ou encore Orléans.

À Nanterre en début de soirée, une banque a été pillée puis incendiée, une terrasse de café a elle aussi été incendiée. La situation est très tendue. La BRI a été déployée aux alentours de 21h.

À Toulouse et Marseille, il y a également un risque d'émeutes.